Wismar

Am Donnerstag, dem 8. April eröffnet der Drogeriemarkt dm ein Corona-Schnelltest-Zentrum in Wismar – an der Filiale in der Zierower Landstraße 7. Am Eröffnungstag sind Termine ab 12 Uhr verfügbar. Danach hat das Testzentrum Montag bis Sonnabend von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

So funktioniert es

Für einen Schnelltest buchen Interessenten unter dm.de/corona-schnelltest-zentren oder per „Mein dm-App“ einen Termin am gewünschten Standort – in diesem Fall ist das Wismar.

Speziell geschulte Mitarbeiter führen dann den kostenlosen Test durch, das Ergebnis kommt nach 15 Minuten per E-Mail.

Über das Projekt

Gemeinsam mit der Landesregierung Baden-Württemberg hat die Drogeriekette Anfang März das Vorhaben gestartet, bei den Märkten kostenfreie Corona-Antigen-Schnelltests anzubieten. Damit will das Unternehmen die Bundesregierung und die Länder bei der Bewältigung der Pandemie unterstützen und dazu beitragen, dass die Menschen in ihrem Alltag wieder ein Stück Normalität erleben können und auch andere Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote nutzen können.

„Je mehr Teststationen es gibt, desto besser für die Gemeinschaft, weil kontrollierte Schnelltests für mehr Sicherheit sorgen“, erläutert dm-Gebietsverantwortliche Petra Schindler-Schwind. Im ganzen Bundesgebiet laufen derzeit die Vorbereitungen auf Hochtouren, sodass in den nächsten Tagen weitere Standorte für die dm Corona-Schnelltest-Zentren öffnen. Voraussichtlich bis Ende April sollen 500 Schnelltest-Zentren bundesweit eröffnen. Geplant sind insgesamt mindestens 1000.

Von OZ