Wismar

Das Wetter ist ideal, die Böen vom Vortag haben sich verflüchtigt. Am Kagenmarkt hebt eine Drohne ab. An Bord befinden sich zwei Kameras. In einer Höhe von 30 bis 40 Metern überfliegt sie summend die Straßen. Drohnenpilot Mario Langschwager, zugleich Geschäftsführer der Firma Branding Energy, sieht auf seinem Monitor das Realbild und das Bild der Thermografiekamera. Gelb zeigt den Verlauf der Fernwärmetrasse.

Mit dieser Drohne mit Wärmebildkamera wird das Leitungsnetz überflogen. Quelle: Heiko Hoffmann

Die Drohne überfliegt im Auftrag der Stadtwerke Wismar den Kagenmarkt. Ihr Ziel: Lecks im Fernwärmenetz finden. „Durch den Einsatz der Drohne kann ein größeres Gebiet in kürzerer Zeit thermografiert werden. Das ist durch eine manuelle Untersuchung kaum möglich“, so Stadtwerke-Sprecherin Sylvia Bartsch.

Mit Drohne wäre das nicht passiert

Erst am 7. Januar war es zu einer Störung der Fernwärmeversorgung am Kagenmarkt gekommen. 150 Kunden waren betroffen. Mario Langschwager ist überzeugt, dass seine Drohne den Fehler im Vorfeld aufgespürt hätte. Sylvia Bartsch: „Die Thermografie ist eine Vorbeugungsmaßnahme.“

Das Fernwärmenetz am Kagenmarkt misst knapp 8,5 Kilometer. Am Donnerstag und Freitag wird es überflogen. Straße für Straße. Prof.-Frege-, Gdansker-, Rigaer-, Rabenstraße und Philosophenweg waren am Donnerstag an der Reihe. Das Zucker-Wohngebiet wird am Freitag überflogen. Die Aufstiegsgenehmigung liegt vor, das Ordnungsamt hat die Freigabe erteilt.

„Drohne ist Gold wert“

Benjamin Geßner, Monteur bei den Stadtwerken, begleitet den Drohneneinsatz und meint: „Die Drohne ist Gold wert, die Zeitersparnis ist enorm.“ Ohne die Drohne ließen sich Schwachstellen nur sehr schwer eingrenzen.

„Wir fliegen immer nur auf Sicht und die Aufnahmen gehen senkrecht nach unten, so dass Gesichter und Autokennzeichen nicht zu erkennen sind“, so Mario Langschwager. Branding Energy aus Dresden ist seit fünf Jahren auf das Verfahren zum Aufspüren von Wärmeverlusten spezialisiert.

Das Foto zeigt beispielhaft den Aufnahmebereich der Thermografie. Quelle: Branding Energy

Wärmebilder erkennen Fehler

Die Drohne überfliegt die Leitungsabschnitte und erstellt Wärmebilder. „Die kalte Jahreszeit ist für die Thermografie besonders gut geeignet, weil Undichtigkeiten der Leitungen oder mangelhafte Isolierungen besser aufgrund der Temperaturunterschiede aufgespürt werden können“, erklärt Sylvia Bartsch.

Die gesammelten Daten werden im Anschluss durch die Stadtwerke ausgewertet. Schwachstellen können erkannt und Handlungsbedarf ermittelt werden, so die Sprecherin.

Seit dem 1. Januar 1994 gelangt die Fernwärme vom Blockheizkraftwerk am Kagenmarkt zu den Kunden. Wartung und Kontrolle sind ein Muss. Die Drohne überfliegt die rund einen Meter tief verlegten Leitungen und erstellt Wärmebilder. Von Branding Energy werden die Aufnahmen nachbereitet und mit Hinweisen zu Auffälligkeiten und Wärmeverlusten versehen.

Die Aufnahmen zeigen Strahlungsunterschiede der Fernwärmetrasse an. Die Kamera erfasst Unterschiede bis zu 0,1 Grad. „Schon bei einem Temperaturunterschied von zwei bis drei Grad ist ein Leck zu vermuten“, so Mario Langschwager, der weiter sagt: „Die Stadtwerke bekommen von uns eine Auswertung mit den Auffälligkeiten. Die werden gemeinsam besprochen. Es kann zum Beispiel eine Isolierung kaputt sein, wodurch die Wärme leichter nach außen dringt.“ Die wahrscheinliche Maßnahme ist dann, dass der Bereich aufgegraben werden muss, um den Schaden zu beheben.

Am Friedenshof unterhalten die Stadtwerke ebenfalls ein Fernwärmenetz. Das dortige Leitungsnetz wurde 2019 ebenfalls mit einer Drohne überflogen.

Von Heiko Hoffmann