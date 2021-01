Wismar: E-Biker prallt gegen Auto und fährt weiter

Wismar

Schiefgelaufenes Überholmanöver in Wismar zwischen zwei Radlern: Ein 37-Jähriger wollte mit seinem E-Bike einen vor ihm fahrenden Radfahrer überholen. Beide waren in der Rostocker Straße aus Richtung der Hochbrücke kommend in Richtung Dargetzow unterwegs. Während des Überholens machte der Radfahrer offenbar einen Linksschwenk, so dass der E-Bike-Fahrer seinerseits nach links ausweichen musste und gegen einen geparkten Hyundai fuhr. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro.

Der Unfallverursacher fuhr weiter ohne anzuhalten. Die Kriminalpolizei hat deshalb die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum verursachenden Radler machen können. Ereignet hat sich der Vorfall am 13. Januar gegen 12.30 Uhr.

Anzeige

Hinweise nimmt die Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 / 2030 sowie jede beliebige Polizeidienststelle entgegen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ