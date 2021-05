Wismar

Dass viele Deutsche ihre Autos lieben und sie deshalb gerne selber waschen, das beweist Henrik Mernitz mit seinem Unternehmen. 2017 hat er damit begonnen, Selbstwaschplätze zu bauen. Mit denen hat er innerhalb kürzester Zeit unglaublich viele und vor allem junge Kunden begeistert.

So sehr, dass es mittlerweile fünf Standorte in Westmecklenburg gibt und ein weiterer gerade gebaut wird – in der Hansestadt Wismar. Hier entsteht im Stadtteil Dargetzow der nächste EasyCarWash-Platz. Und: Es soll nicht der einzige bleiben. „Wir suchen nach einem weiteren Grundstück in Wismar, aber das ist schwierig“, sagt er.

Boxen auf Betonplatten

Geplant war, die Anlage im Juli zu eröffnen. Doch durch die Corona-Krise ist es bundesweit zu Lieferengpässen beim Materialnachschub gekommen. Das hat die Umsetzung des Projektes verzögert: „Normalerweise werden die Waschboxen auf fertigen Betonplatten errichtet, nun müssen wir sie selber vor Ort gießen“, erzählt er. Doch davon lässt sich Henrik Mernitz nicht aus der Ruhe bringen. Schließlich ist er Bauunternehmer und hat noch viel mehr vor: Dreckige Autos gibt es schließlich überall: Mitte September soll der Wismarer Platz fertig sein, bis Ende des Jahres in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) der siebte Standort stehen. Dann geht es weiter nach Rostock und später nach Güstrow.

Henrik Mernitz (40) auf der Baustelle in Wismar-Dargetzow Quelle: Kerstin Schröder

Etwa eine Millionen Euro investiert Henrik Mernitz in jeden Standort. Doch auch im finanziellen Bereich macht sich die Corona-Krise bemerkbar – die hat die Projekte verteuert. „Weil das Baumaterial nicht nur knapp, sondern auch teurer geworden ist“, erklärt der 40-Jährige.

Gut erreichbare Grundstücke

Passende Grundstücke zu finden, sei mit das Schwerste. In Wismar hat er schon ein zweites Areal ins Auge gefasst, doch die Verhandlungen laufen noch. Ausgesucht werden die Standorte nach folgenden Kriterien: Sie müssen gut erreichbar sein und in der Umgebung von anderen Geschäften liegen. Auf dem Bauplatz in Wismar-Dargetzow gibt es zwar noch keine weiteren Läden. Doch ein Möbelmarkt und ein Supermarkt werden direkt daneben gebaut. „Wir profitieren alle auch von den Kunden des anderen.“ Das sei wichtig, auch weil der Investor in Zusammenarbeit mit dem Konzern „Ionity“ noch sechs Schnellladestationen für E-Autos mit einer Leistung von bis zu 350 Kilowatt aufstellen wird. Mit diesen Anlagen lassen sich Batterien binnen weniger Minuten auf 80 Prozent ihrer Kapazität laden.

Mehrere Boxen gleichzeitig nutzbar

Den Erfolg seines rasant wachsenden Imperiums erklärt Henrik Mernitz so: „Schnell und einfach.“ Autofahrer müssen nicht, wie oft an Tankstellen, lange vor einer Box anstehen und warten, sondern haben sechs Plätze zur Verfügung, die sie sofort nutzen können. Die Boxen seien ziemlich geräumig und hätten eine Durchfahrtshöhe von 3,5o Meter. Noch zwei Meter mehr sind es im Außenbereich, wo sich zwei zusätzliche Plätze für Wohnmobile und Lkw befinden. Auch Staubsauger-Stationen sind vorhanden.

Die Waschanlagen werden über Fotovoltaikanlagen auf den Dächern betrieben. Zum Einsatz kommen biologisch abbaubares Reinigungsmittel und kalkfreies Wasser. „Wir verbrauchen zehnmal weniger Wasser als eine konventionelle Tankstellenwäsche“, betont Henrik Mernitz.

Tausende Kunden in einem Monat

Ein Pluspunkt bei den jungen Leuten ist der Preis. Sparfüchse können für 50 Cent eine Minute waschen oder zwei Minuten saugen. Durchschnittlich lassen sich die EasyCarWash-Kunden eine Schönheitskur für ihre Autos aber vier bis fünf Euro kosten.

Bezahlt wird mit Bargeld, Karte oder einem sogenannten „Waschkey“ mit Guthabenfunktion. Der kann jederzeit wieder aufgeladen und am Schlüsselbund befestigt werden.

Das Konzept kommt an: In Schwerin sind an einem Standort mehrere Monate 5000 Kunden gezählt worden. Viele Autofahrer kommen sogar im Winter. Dank Fußbodenheizung ist eine Wäsche bis zu -15 Grad möglich.

