Wismar

2500 Betonpfähle werden in diesen Tagen auf dem Haffeld bis zu 28 Meter tief in den Boden getrieben. „Wir bauen mit Hochdruck am Vorhaben“, sagt Ralf Lorber, Geschäftsführer der Egger-Holzwerkstoffe Wismar. 80 Millionen Euro investiert das Holzunternehmen in die neue Leimfabrik.

Neben den klassischen Produkten für Möbel und Fußböden und OSB-Platten werden auch Leime und Harze in Wismar produziert. Diese sind notwendig, um die Holzfasern zusammenzuhalten und Dekorpapiere zu imprägnieren. Lorber: „Unsere Laminatböden bestehen nämlich nicht, wie viele glauben, aus Kunststoff oder Kunststoffbestandteilen.“

Strategische Entscheidung für Wismar

Die bestehende Anlage ist ausgereizt. Das Familienunternehmen Egger mit Hauptsitz im österreichischen St. Johann will den Wachstumskurs (weltweit 20 Werke) fortsetzen. „Aufgrund der ständig wachsenden Bedarfe innerhalb der Egger-Gruppe müssen die Produktionskapazitäten erweitert werden. Nach Abwägung verschiedener Standorte fiel die strategische Entscheidung auf Wismar“, so Martin Steinhagen, Geschäftsführer der Leimfabrik. Für Wismar hätten neben der bestehenden Anlage die guten Anbindungen an den Seehafen, das Schienennetz und die Autobahn gesprochen.

„Die Investition von rund 80 Millionen Euro ist ein klares Bekenntnis für den weiteren erfolgreichen Ausbau des Standortes und für die Region.“ Ralf Lorber, Egger-Geschäftsführer in Wismar Quelle: Heiko Hoffmann

Mit der neuen Anlage aus Wismar werden fünf weitere Werke in Deutschland sowie der polnische Standort Biskupiec mit Bindemitteln versorgt. Außerdem wolle man sich von Zukäufen Dritter wie etwa BASF unabhängig machen. Egger, so Martin Steinhagen, „ist einer der größten Player auf dem Bindemittelmarkt in Deutschland“.

Im Sommer 2023 soll die Produktion in der neuen Leimfabrik angefahren werden. Lorber: „Die Investition von rund 80 Millionen Euro ist ein klares Bekenntnis für den weiteren erfolgreichen Ausbau des Standortes und für die Region.“ Der Geschäftsführer ist überzeugt, dass Egger damit weitere Fach- und Führungskräfte anziehen wird.

Leimfabrik-Projektleiter war bei Audi

Einer von ihnen ist Ruben Reppenhagen. Der Grevesmühlener ist nach seiner Schulzeit zum Studium nach Stuttgart gewechselt. Sechs Jahre war er für Audi in Ingolstadt tätig. Über den Rückkehrertag des Welcome Service Centers des Landkreises Nordwestmecklenburg im Dezember 2019 fand Ruben Reppenhagen mit Frau und Kindern zurück in den Norden. Der 33-Jährige ist Projektleiter für die Leimfabrik.

„Nachdem ich einige Jahre bei einem Automobilhersteller in Bayern Erfahrungen gesammelt habe, hat es mich zurück an die Ostsee gezogen.“ Ruben Reppenhagen, Projektleiter der Leimfabrik Quelle: Heiko Hoffmann

In Wotenitz bei Grevesmühlen hat der dreifache Familienvater ein Häuschen gebaut. „Nachdem ich einige Jahre bei einem Automobilhersteller in Bayern Erfahrungen gesammelt habe, hat es mich zurück an die Ostsee gezogen. Neben der Nähe zur Familie wollte ich für eine positive Entwicklung in meiner Heimat beitragen. Da kam die Möglichkeit, hier die Projektleitung für eine neue Leimfabrik zu übernehmen, wie gerufen“, so Ruben Reppenhagen.

Egger nennt konkrete Verdienstmöglichkeiten

Nach Unternehmensangaben wird die Leimfabrik die modernste Anlage ihrer Art weltweit mit einem hohen Automatisierungsgrad sein. Steinhagen: „Für den Betrieb wird qualifiziertes Fachpersonal benötigt.“ Egger sieht sich beim Verdienst gut aufgestellt. „Die Einkommensmöglichkeiten für Mitarbeiter der Leimfabrik betragen circa 46 000 bis 50 000 Euro im Jahr, inklusive Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Fachexperten und Führungskräfte in der Produktion oder Logistik kommen auf bis zu 56 000 Euro im Jahr“, wird der Geschäftsführer konkret. Das Holzunternehmen beschäftigt auf dem Haffeld rund 1000 Mitarbeiter und zählt damit zu den größten Arbeitgebern in der Region.

Parallel zum Aufbau der neuen Leimfabrik investiert die Hansestadt in den weiteren Ausbau der Gleise. Egger zahlt für die Nutzung. Eine neue Entgeltordnung für alle Nutzer auf dem Haffeld befindet sich in der finalen Abstimmung.

Auf dem Egger-Gelände am Haffeld entsteht die neue Leimfabrik. Im Sommer 2023 soll die Produktion anlaufen. Quelle: Franziska Wöhl

2021 haben rund 3500 Eisenbahnwaggons Egger mit Rohstoffen erreicht und wieder in Richtung Polen und Brilon (Nordrhein-Westfalen) mit Bindemitteln oder Holzwerkstoffprodukten verlassen. Mit der neuen Leimfabrik wird der Transport über die Schiene auf über 6000 Waggons zunehmen. „Wir wollen Wismar nicht verstopfen und wollen grüner werden“, sagt Leimfabrik-Chef Martin Steinhagen. Daher solle der Transport über Schiene und Bahn, wann immer möglich, den Vorzug gegenüber dem Lkw-Verkehr haben.

