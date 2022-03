Wismar

Gleich neben dem Gericht am Fürstenhof befand sich früher das Gefängnis von Wismar. Dort wird auch heute noch Recht gesprochen. Doch wer verknackt wird, sitzt heute zum Beispiel in Bützow ein oder landet in der Jugendarrestanstalt in Neustrelitz.

Der Wismarer Unternehmer Marco Krentz baut die denkmalgeschützte Immobilie in der Altstadt zu einem Hostel um. Gleich nebenan wird ein Neubau in der Kellerstraße hochgezogen. Zu Ostern wird Richtfest gefeiert. Ein Jahr später sollen die ersten Gäste begrüßt werden.

Lange Flure werden Gefängnisatmosphäre vermitteln

Altes und Neues wird im Gotischen Viertel mit Blick auf St. Marien und den Fürstenhof miteinander verwoben. Gefängnisatmosphäre vermitteln die langen Flure. Die Jugendarrestanstalt wurde bis 2013 genutzt. 16 Plätze in Einzelzellen gab es. Urlauber werden durch Originalzellentüren mit Sichtklappe, Durchreiche und Fallriegel in ihre Zimmer spazieren.

Neben dem Gericht Um 1880 wurde das Gebäude in der Kellerstraße als Armenhaus gebaut. Seit 1935 wurde es als Gefängnis genutzt. Nach Angaben der Landesdenkmalpflege wurde der Standort nicht zufällig gewählt: „Aus funktionalen Gründen erhielt das Untersuchungsgefängnis seinen Ort direkt neben dem seit 1879 als Amtsgericht genutzten, jedoch wesentlich älteren Fürstenhof.“ Seit 1992 erfolgte die Nutzung als Jugendarrestanstalt. Seit Juni 2013 werden keine jugendlichen Straftäter mehr in Wismar inhaftiert. Hintergrund war die rückläufige Entwicklung der Belegungszahl der Arrestplätze in MV. Im Ergebnis wurde auf Wismar verzichtet, der Jugendarrest in der Anstalt Neustrelitz soll ausreichen. Der Arrest ist die Vorstufe zum Freiheitsentzug.

Der Blick nach draußen wandert durch Gitterstäbe an den Fenstern. Als Kompromiss zwischen Denkmalschutz und moderner Nutzung dürfen die Fensterausschnitte größer sein.

Ein Zimmer erhält altes Klo samt Waschbecken

Und: Die Zimmer sind zeitgemäß mit Dusche, Toilette und Waschbecken ausgestattet. Bis auf eine Ausnahme: Ein knapp acht Quadratmeter großes Zimmer wird spartanisch mit Bett und ursprünglichem Edelstahl-WC mit Waschbecken bestückt.

„Hier kommt alte Atmosphäre auf“, lacht Marco Krentz, der mit seinem Unternehmen Hochbau Krentz & Müller auch die Kita „Stadtspatzen“ nahe der Hochbrücke in Holzrahmenbauweise errichtet hat und gemeinsam mit dem Pädagogischen Forum als Betreiber der Einrichtung beim bundesweiten Wettbewerb „Holzbauplus“ mit dem Sonderpreis für Kindertagesstätten geehrt wurde.

Wismarer Hostel mit 36 Zimmern auf drei Etagen

Das Knast-Hostel, einen Namen gibt es noch nicht, wird 36 Zimmer mit rund 90 Betten auf drei Etagen haben. Es gibt kleinere Zimmer, Familienzimmer, behindertengerechte und barrierearme Zimmer sowie Mehrbettzimmer für Klassenfahrten zum Beispiel. Ein Fahrstuhl und Treppenaufgang in der Mitte verbindet beide Häuser. Im Erdgeschoss befinden sich Lobby und Tresen, Chillecke, Küche und ein Mehrzweckraum für Frühstück. Zu den Besonderheiten zählt eine Dachterrasse mit Blick zum Fürstenhofgarten. Rund 4,5 Millionen Euro investiert Marco Krentz in das Vorhaben, das Ende des Jahres zu 90 Prozent fertig sein soll.

Cindy Kruske von den Freiort-Architekten aus Boltenhagen spricht bei der Vor-Ort-Begehung von einem Aha-Effekt: „Es räumlich zu sehen, ist noch mal was anderes, als zu es zu denken.“ Das trifft auch auf den Hof zu. Die frühere Dreiteilung – Spazier-, Isolier- und Wirtschaftshof – wird nach der Fertigstellung ablesbar sein.

Anne und Bunki haben sich vom Projekt zurückgezogen

Inzwischen gibt es eine Änderung bei dem Projekt. Ursprünglich wollten die beiden Weltenbummler Anne-Juliana und Stefan Bunkelmann, besser bekannt als Anne und Bunki, das Hostel betreiben. Die beiden Wismarer haben sich schweren Herzens aus wirtschaftlichen Gründen von dem Vorhaben zurückgezogen. „Ein jahrelanger Traum ist für uns geplatzt“, sagt Anne-Juliana Bunkelmann.

Investor Marco Krentz ist jetzt offen für neue Interessenten. Vom Konzept ist der Bauunternehmer überzeugt: „Wer kann schon in einem ehemaligen Gefängnis übernachten?“ In MV ist das jedenfalls einmalig.

