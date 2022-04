Wismar

Rolf Jamm ist in Wismar aufgewachsen und zur Schule gegangen. Nach dem Armeedienst ist er zurückgekommen und hat bei der Wasserschutzpolizei angefangen. „Meine damalige Freundin wollte nicht, dass ich zur See fahre. Eigentlich wollte ich Nautik studieren. Aber dann habe ich eben den Dienst bei der Wasserschutzpolizei aufgenommen, bis man mich nach Berlin versetzt hat“, berichtet Jamm. Dort wurde er gefördert: Offiziersschule, Hochschule. Inzwischen lebt Rolf Jamm bei Berlin, ist aber mehrmals im Jahr noch in seiner Heimatstadt Wismar unterwegs, um seine Familie zu besuchen.

Ausflüge gehören dann auch zum Programm. Auf Poel sei er besonders gern. Nach seiner Pensionierung trat er einem Schreibzirkel in Berlin bei. Nun ist sein zweites Buch erschienen „Wenn der Waldkauz schreit“ (Verrai-Verlag, ISBN13: 978-3-948342-54-8). Im Kriminalroman geht es um eine spannende Familiengeschichte, die an das erste Buch „Gefangen in familiären Verstrickungen“ anlehnt. Obwohl die Handlungen in den Abläufen frei erfunden sind, basieren sie doch auf eine wahren Begebenheit.

