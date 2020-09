Wismar

Eine Familiengeschichte verpackt in einen Krimi – so beschreibt Autor Rolf Jamm seinen ersten Roman. Mit „Gefangen in familiären Verstrickungen“ erzählt der in Wismar geborene und aufgewachsene Rolf Jamm eine Story, in der irgendwie alles vorkommt: Mord, Ehebruch, Scheidung, Mauerfall und natürlich die familiären Verstrickungen.

Die Hauptfigur im Roman, Ralf, und der Autor unterscheiden sich im Namen zwar nur durch einen Buchstaben. In Ralf stecke aber nichts von Rolf, beteuert der Autor gegenüber der OZ. Und dennoch: Viele Dinge im Buch seien rein fiktiv – und dann doch nicht alle. Ein paar Parallelen zu Rolf Jamms Leben gebe es dann doch. Das Motto am Anfang des Buches ist von Voltaire. Jamm zitiert: „Wir sind verantwortlich für das, was wir tun, aber auch für das, was wir nicht tun.“ Auch der Autor habe Dinge im Leben nicht getan, die er vielleicht doch lieber getan hätte. Sprechen möchte er darüber nicht so gern, sagt jedoch: „Das Buch hat einen Sinn, es sagt etwas aus.“

Autor kennt sich mit Verbrechen aus

Und darum geht es überhaupt im Roman: Gibt es etwas Schlimmeres, als den eigenen Sohn zu verlieren? Eigentlich nur, wenn man zusätzlich noch verdächtigt wird, ihn umgebracht zu haben. Genau damit muss sich Polizist Ralf auseinandersetzen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seinen Sohn Gilbert mit der eigenen Dienstwaffe getötet zu haben. Mittlerweile in Untersuchungshaft, versucht Ralf mit Hilfe seines Anwalts Dr. Grohe Licht ins Dunkel zu bringen. Das erweist sich aber als gar nicht so einfach. Denn er muss sehr tief in die familiären Verstrickungen und seine Vergangenheit eintauchen. Schließlich stoßen sie auf einen Unbekannten, der mit dem Mord zu tun haben könnte. Aber der bleibt vorerst genauso nebulös wie sein Motiv.

Das Buch „Gefangen in familiären Verstrickungen“ ist im Stuttgarter Verrai-Verlag erschienen, hat 312 Seiten und kostet 14,90 Euro. ISBN-Nummer: 978-3-948342-17-3.

Jamm kennt sich mit Verbrechen aus, zumindest sind sie ihm nicht fremd. Der heute 69-Jährige wurde in Wismar geboren, ist in der Hansestadt aufgewachsen und zur Schule gegangen. Nach dem Armeedienst ist er zurückgekommen und hat bei der Wasserschutzpolizei angefangen. „Meine damalige Freundin wollte nicht, dass ich zur See fahre. Eigentlich wollte ich Nautik studieren. Aber dann habe ich eben den Dienst bei der Wasserschutzpolizei aufgenommen, bis man mich nach Berlin versetzt hat“, berichtet Jamm. Dort wurde er gefördert: Offiziersschule, Hochschule.

Pensionierung, Schreibzirkel , erster Roman

Rolf Jamm lebt inzwischen in Neuenhagen bei Berlin, ist aber mehrmals im Jahr noch in seiner Heimatstadt Wismar unterwegs, um seinen Vater zu besuchen oder auch, um auf den Friedhof zu gehen. Ausflüge gehören dann aber auch zum Programm. Auf Poel sei er besonders gern.

Nach seiner Pensionierung trat er einem Schreibzirkel in Berlin bei. Denn so sehr er sich auch auf den Ruhestand gefreut hatte, er wollte dann doch wieder etwas tun. „Ich bin ein aktiver Mensch“, sagt er von sich selbst. Und weiter: „Im Schreibzirkel haben wir uns vor allem an Kurzgeschichten versucht“, erzählt er. Doch dann wollte er mehr, auch einen Roman schreiben – sein Vorbild ist der 2013 verstorbene DDR-Schriftsteller Erik Neutsch. „Dann habe ich mir erst mal Gedanken gemacht, welches Thema nehme ich?“ Nach stundenlangen Spaziergängen im Wald fiel ihm dann letztendlich der Stoff für sein erstes Buch ein.

Mörder wird erst zum Schluss verraten

Als ehemaliger Wasserschutzpolizist konnte er, zumindest was die polizeiliche Seite der Geschichte angeht, viel aus seinem Berufsleben schöpfen. Er selbst sagt: „Es ist eine rundum schlüssige Story entstanden, die bis zum Schluss die Spannung hält. Wer der Mörder ist, wird erst ganz zum Schluss verraten.“

Ein zweites Buch ist auch schon geplant. Rolf Jamm verspricht schon einmal: „Einige Figuren aus dem ersten Buch erscheinen auch im neuen Buch.“

Von Michaela Krohn