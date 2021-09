Wismar

Es tut sich etwas am Gebäude des ehemaligen Ordnungsamtes des Landkreises Nordwestmecklenburg in der Dr.-Leber-Straße 2 in Wismar. Noch ist es eine große Baustelle. Auf allen drei Etagen wird gebohrt, gehämmert und geschraubt. Nicht zuletzt das Stahlkleid verrät, dass Bewegung in ein Bauvorhaben kommt, das das Haus wiederbeleben soll. Mit dem Umzug des Ordnungsamtes in den Erweiterungsneubau der Kreisverwaltung in der Rostocker Straße steht das Gebäude leer – mehr als vier Jahre sind es jetzt. „Für diese lange Standzeit ist es weitgehend trocken“, erklärt Hartmut Goß von der gleichnamigen Planungsgesellschaft in Wismar.

Das Gebäude hat eine bewegende Geschichte – und um genau zu sein, hat dessen Zukunft auch etwas mit Bewegung zu tun. Einziehen möchten die Wismarer Werkstätten mit der Frühförderstelle für Kinder, die Entwicklungsprobleme oder auffällige Verhaltensweise zeigen beziehungsweise mit einer Erkrankung oder einer Behinderung zur Welt kamen. Von der Geburt bis zum individuellen Schuleintritt werden sie mit Physio- und Ergotherapie, Heilpädagogik, Logopädie, Kinder- und Jugendmedizin oder Psychologie begleitet. Das Gebäude wird dafür auf drei Etagen und mit insgesamt mehr als 700 Quadratmetern ausreichend Platz bieten. Etwa 200 Kinder werden jährlich in der Frühförderung betreut. Zwölf Mitarbeiter, darunter Heilerzieher, Physiotherapeuten und Logopäden, werden dafür beschäftigt.

Luftschutzbunkertüren und großer Tresor

Zeugnisse der bewegenden Geschichte der neuen Unterkunft befinden sich vor allem im Keller und im Erdgeschoss des Hauses. Das Gebäude ist in den 1920er-Jahren in direkter Altstadtnähe errichtet worden und wurde bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges als Reichsbank genutzt. Beweis ist ein riesiger Tresor, der mit einer Größe von etwa 18 Quadratmetern fast einen ganzen Raum im Erdgeschoss ausfüllt. „Entfernen können wir den nicht. Der bleibt erhalten“, sagt Maik Borgwardt von der Wismarer Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) als Bauherr des Projekts. Banknoten wird es im Tresor dann allerdings nicht mehr geben. „Wir werden ihn vermutlich als Archiv nutzen“, blickt Thilo Werfel von den Wismarer Werkstätten voraus.

Zu DDR-Zeiten nutzte das Ministerium für Staatssicherheit das Gebäude. Auch diese dunkle Geschichte ist in Teilen noch zu sehen. Im Keller gibt es neben Luftschutzbunkertüren einen Raum, der bei der Betrachtung ein beklemmendes Gefühl auslöst. Eine Tür mit einem Riegel von außen und einem Guckloch, der den Blick ins Innere freigibt, ist noch vorhanden. Vor den Fenstern hängen Gitter. Es lässt sich nur erahnen, was seinerzeit an Ort und Stelle an der Tagesordnung war. „Wir haben auch eine Tunnelverbindung vom Hof ins Gebäude gefunden“, berichtet Hartmut Goß. Er vermutet hier einen Fluchtweg.

So präsentierte sich das ehemalige Ordnungsamt zuletzt. Der Anbau ist entfernt worden. Quelle: Planungsgesellschaft Goß mbH

Anbau abgerissen

Um 1985 erhielt das Gebäude zur Dr.-Leber-Straße hin einen eingeschossigen Anbau, der etwa sechs Jahre später, nachdem das Ordnungsamt des Landkreises eingezogen war, eine Aufstockung erfuhr. Nur noch alte Fotoaufnahmen zeugen davon. Der Anbau ist bereits Ende 2020 abgerissen worden.

Eigentlich sollte das Bauvorhaben der Wobau bereits fortgeschrittener sein. Die Corona-Pandemie und mehrere Forderungen des Landesamtes für Denkmalpflege führten aber zu Verzögerungen. „Das gesamte Haus steht nicht unter Denkmalschutz. Absprachen mit der Denkmalbehörde müssen nur für die drei von der Straße aus sichtbaren Seiten getroffen werden“, erläutert Hartmut Goß. Derzeit werden in mühevoller Handarbeit Klinker ausgetauscht. Maschinell ist das nicht möglich, da diese dann zerstört werden könnten. „Die Klinker sind im Reichsformat und daher kaum noch zu bekommen“, berichtet Goß. Mit dem Durchbruch der Hausfassade auf der rechten Seite, an der ein Fahrstuhl angebaut werden soll, werden jene Klinker für den Rest des Hauses wiederverwendet.

So soll die neue Unterkunft der Frühförderstelle der Wismarer Werkstätten im kommenden Jahr aussehen. Quelle: Planungsgesellschaft Goß mbH

Innenausbau startet in ein paar Wochen

Vorrangig werden jetzt die Arbeiten am Dach vorgenommen. „Wir müssen das Haus von außen dichtmachen, damit im Herbst und Winter der Innenausbau beginnen kann“, erklärt Maik Borgwardt. Der Dachstuhl sei im Großen und Ganzen in Ordnung. „Nur einige Gauben sind sanierungsbedürftig“, weiß Hartmut Goß. Das Dachgeschoss wird auch energetisch auf Vordermann gebracht. Eine Wärmedämmung hatte es bis zum letzten Tag der Nutzung nicht gegeben.

Im dritten Quartal kommenden Jahres, so hofft Maik Borgwardt, werden die Wismarer Werkstätten mit ihrer Frühförderstelle einziehen können.

Von Jana Franke