Open-Air-Kino im Museumshof: Das Vorprogramm startet um 20 Uhr, der Film um 21 Uhr. Am 27. August wird der Film „Youth Unstoppable – Der Aufstieg der globalen Jugend-Klimabewegung“ gezeigt, am 28. August „Walking on Sunshine“. Tickets gibt es nur nach Kartenreservierung unter Telefon (03841) 2243 110, per E-Mail unter museum@wismar.de oder direkt am Filmabend an der Museumskasse, Schweinsbrücke 6/ 8, 23966 Wismar. Reservierte Karten bitte bis 20 Uhr am Kinoabend im Museum abholen, sie gehen sonst wieder in den Ticketverkauf.

Wismarer Kultursommer im Zeughaushof:am 27. August können die Gäste sich auf „Artur & Band“ mit ziemlich guter handgemachter Musik aus MV freuen. Am 28. August werden die Jugendlichen des Wismarer Musicalprojekts „Jauxi Entertainment“ die Bühne rocken. Einlass ist immer ab 19 Uhr, die Konzerte beginnen 20 Uhr, Tickets unter www.kultursommer-wismar.de oder an der Abendkasse. Am 29. August folgt Literatur aus der Region mit der „Lesebühne statt Lesegärten“, von 15 bis 18 Uhr. Bis in den September geht das Programm mit Kino, Konzerten und Lesungen bis hin zur „Open Stage“.

St. Georgen-Kirche:„Wismar in Reisebeschreibungen“, eine Lesung mit Dr. Nils Jörn und Dr. Anja Rasche am 24. August, 19 Uhr in St. Georgen, Einlass ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Gäste können sich auf teils sehr amüsante Reisebeschreibungen aus fünf Jahrhunderten freuen und auf eine Ausstellung zum Gotischen Viertel in Wismar.

ArchivGarten (Gerberstraße 9a): Fast jeden Dienstag laden Archiv und Archivverein zu „Geschichte(n) unter der Kastanie“ in den ArchivGarten, Beginn ist immer 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Am 31. August stellt Falk Bersch sein neues Buch „Familie Karseboom - eine jüdische Kaufmannsfamilie in Wismar“ vor. Am 7.9. wird Alexander Cordes seine Mastertheses zur Nutzung des Wismarer Wasserturmes vorstellen – spannend!