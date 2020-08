Wismar: Ein Kunstprojekt gegen die Angst

Wismar

Kunst sehen. Kunst entdecken. Kunst machen. 20 Frauen und Männer, die vom Verein Kaso (Kreativ arbeiten und Soziales organisieren) betreut werden, haben an einem Kunstprojekt teilgenommen. Unter der Leitung von Harald Larisch, Grafiker, Illustrator und Dozent aus Grapen Stieten, haben sie sich zunächst mit Kunst im öffentlichen Raum befasst und schließlich selbst ein Kunstobjekt geschaffen: einen Wächter für sich selbst. In wechselnder Ausstellung werden jeweils drei keramische Arbeiten vor dem Kaso-Gebäude präsentiert. Die übrigen sind im Fenster zu sehen.

Teilnehmer setzen sich mit ihrer Angst auseinander

Geprägt von ihrer Lebenssituation haben sich die Teilnehmer mit ihren Ängsten und inneren Tiefen auseinandergesetzt. Die Frauen und Männer, junge und ältere, haben besondere Schwierigkeiten, einer Arbeit nachzugehen – aus den unterschiedlichsten Gründen oder wegen ihrer Nationalität. „Die praktische Aufgabe war eine sehr empirische Geschichte. Die Teilnehmer haben sich geöffnet – gegenüber dem Thema und sich selbst“, erklärt Larisch.

Verschiedenste Objekte und Figuren

„Wovor habe ich eigentlich Angst“, war die Frage, die jeder für sich beantwortet hat. Entstanden sind die unterschiedlichsten Objekte und Figuren. Zum Beispiel ein „Stolzer Hund“, der beschützt, wenn man Angst hat. Eine Aussiedlerin hat Angst vor Entwurzelung. Sie gestaltete einen „Schutzengel“. Eine Keramik mit vielen Augen heißt „Ich sehe dich“ und soll bedeuten, man muss wachsam sein und seine Augen überall haben. Hintergrund ist die Korruption im Herkunftsland der Schöpferin. Eine humorvolle Umsetzung des Themas „Wächter“ ist die „Freundliche Katze“, die sehr grimmig schaut. Ein Anker symbolisiert „Hoffnung und Sicherheit“.

Kreativwerkstatt für jeden offen

„Jeder Mensch hat Angst“, sagt Karin Auerbach, die die offene Werkstatt im Kaso leitet. „Nur wir haben hier die Möglichkeit, uns damit auseinanderzusetzen.“ Sie weist darauf hin, dass Kaso allen Menschen offensteht. Auch Rentner, die dem Alleinsein entfliehen wollen, oder Berufstätige kommen in die Werkstatt, um kreativ zu sein. Deshalb sei sie nach Vereinbarung bis 19 Uhr und auch samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Vier Mitarbeiter würden die Dienste absichern, aber ab September sei die Finanzierung noch ungeklärt.

Teilnehmer haben sich gegenseitig unterstützt

Das Kunstprojekt begann im April. Corona habe es verzerrt, sodass sich die Frauen und Männer in längeren Abständen getroffen haben. „Es gab sehr viel mehr Treffen“, sagt Harald Larisch. „Die Teilnehmer kamen aus ihrer Isolation. Wir haben kommuniziert, ihr Selbstwertgefühl geweckt, vorsichtig Anregungen gegeben und ihre künstlerischen Fertigkeiten entwickelt.“

Die Fähigkeiten waren zwar sehr unterschiedlich, berichtet Harald Larisch. Die Teilnehmer haben sich aber gegenseitig geholfen und miteinander ihre Figuren gefertigt – „völlig befreit von künstlerischem Egoismus“. Neun von ihnen wollen ihre sehr individuellen Arbeiten zurückhalten. Sie werden nicht der Öffentlichkeit präsentiert.

Kunstprojekt wird von EU gefördert

Das Kunstprojekt wird vom Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales mit 8200 Euro aus dem Europäischen Sozialfonds gefördert. Es steht unter dem Titel „Kunst im öffentlichen Raum – wozu? Erkennen, erleben und selbst mitgestalten!“ Aufgrund ihrer sozialen und finanziellen Situation sind für die Teilnehmer Kultur und Kunst kein Thema. Insofern trägt das Projekt dazu bei, ihnen ein neues Lebensfeld, die Kunst, nahezubringen.

Kunst im öffentlichen Raum entdeckt und diskutiert

Bevor sie selbst kreativ wurden, hat Harald Larisch sie für Kunst im öffentlichen Raum sensibilisiert. „Das, was wir täglich sehen, kann man auch anders wahrnehmen“, sagt er. Er hat den Teilnehmern Beispiele aus der ganzen Welt gezeigt. Sie haben gemeinsam das Wismarer Welt-Erbe-Haus besucht, sich den Tapetensaal und im Hof die beiden Stelen von der Wasserkunst erläutern lassen. Anschließend waren sie in Wismar unterwegs und haben verschiedene Kunstobjekte entdeckt und diskutiert.

In einem zweiten Teil des Projektes werden die Teilnehmer ab Oktober in einer Gemeinschaftsarbeit die Außenwerbung entwickeln. Sie werden von Regina Zabel, die jahrelang einen Bastelladen in Wismar hatte, angeleitet.

