Wismar: Ein Pole eröffnet erstes Sushi-Restaurant der Hansestadt

„Geht auch zum Mitnehmen?“ Selbst zur Nichtmittagszeit ist reger Betrieb im Restaurant YuuKoKo an der Ecke Lübsche Straße und Dahlmannstraße, gleich am Kreisverkehr. Pawel Wojcik nickt, sein Mitarbeiter nimmt die Bestellung auf. Nur liefern könne man noch nicht, das Personal dafür fehlt.

Stilvolles Ambiente

Am 1. April hat Pawel Wojcik (39) sein erstes eigenes Restaurant eröffnet. „Wir haben 14 Tage hier alles schick gemacht“, erzählt er. Die Einrichtung ist schlicht und stilvoll, trotzdem gemütlich. Sie passt zum Gedanken des Sushi. Platz ist für bis zu 30 Gäste. „Es war immer mein Traum, ein eigenes Restaurant zu haben“, sagt Pawel Wojcik.

Zur Galerie Achtung, extrem lecker: Wir haben das neue Sushi-Restaurant in Wismar besucht und mit dem Sushi-Meister über seine Kunst gesprochen.

Seit zehn Jahren lebt der gebürtige Pole in Deutschland, seit fünf Jahren in Grevesmühlen. Vorher war im Eckhaus am Kreisverkehr ein griechisches Restaurant, das aber die Coronazeit nicht überstanden hat. Pawel Wojcik wollte schon viel früher sein Restaurant eröffnen, schon vor zwei, drei Jahren. Dann kam Corona. „Ich habe erst mal abgewartet.“ Nun war die Zeit reif.

Polnischer Sushi-Meister

Ein Pole, der in Wismar Sushi macht? Sein Servicemitarbeiter und lieber Freund ist übrigens Grieche: „Ich gehe auch nicht als Japaner durch, oder?“ Pawel Wojcik lacht. Vor ein paar Jahren habe ein Landsmann die große internationale Sushi-Meisterschaft gewonnen. „Wir können das!“

Er selbst hat in Warschau bei einem großen Meister die Kunst gelernt und in einem Spitzenrestaurant über 10 Jahre lang als Sushi-Meister gearbeitet. Und als Koch könne man sowieso Gerichte aus allen Ländern und Kulturen. Pawel Wojcik liebt das Sushi und die japanische Küche. 

Sushi zum Zugucken

„Es läuft gut“, erklärt der Sushi-Meister in seinem wunderbar polnischen Deutsch, während er Make-Sushi zubereitet. Den besonderen Sushi-Reis klebt er auf das Nori-Blatt, die essbare und sehr gesunde Alge. Darauf kommt gestiftelte Gurke, frische Avocado, Frischkäse, die hausgemachte würzig-süße Soße und natürlich Garnele Tempura, sprich im Teigmantel. Immer wieder nutzt der Sushi-Meister die Bambusmatte zum Rollen. Die Gäste können zugucken – der Sushi-Meister arbeitet am Tresen, mitten in Restaurant.

Klein geschnitten werden die Rollen optisch ansprechend auf einer schwarzen Schiefertafel angerichtet. Mit Kaviar, einer essbaren Blüte, der wunderbar scharfen, leuchtend grünen Wasabi-Paste, die gleich die Nase und die Nebelhöhlen frei macht, und gesundem eingelegten Gari, dem süß-sauren Ingwer, ist die Portion der „Carlifornia Rolls“ ein Augenschmaus. Was für Farben! Die Soja-Soße steht auf jedem Tisch. Die Stäbchen kommen auf Wunsch auf einem extra Tellerchen. Mit Messer und Gabel essen geht genauso. Und schmeckt es? „Ja, sehr lecker!“ Das Lieblingssushi des Meisters.

Alles frisch und hochwertig

Ein Geschäftsmann guckt neugierig in den Laden. „Sie haben schon auf?“ Er hatte beim Vorbeifahren immer wieder das schlichte Schild draußen gelesen: „Yuukoko-Sushi“. Nun will er das Restaurant endlich ausprobieren. Etwas Zeit muss er mitbringen. Pawel Wojcek wirbelt, um die Bestellungen zum Abholen abzuarbeiten.

„Alles frische Zutaten, alles frisch gemacht“, erklärt er. Und das dauert eben seine Zeit. Gerne hätte er einen jungen zweiten Koch an seiner Seite, der das Handwerk bei ihm lernen möchte. Aber Personal ist gerade schwer zu bekommen, auch Kollegen für den Service fehlen noch.

Hoher Anspruch

Das Sushi mit dem marinierten Rindfleisch, was der Geschäftsmann eigentlich will, gibt es heute nicht mehr. Das Fleisch ist alle. „Sonst müsste ich die Zutaten auf Vorrat ewig einfrieren, das ist nicht mehr frisch, das ist nicht richtig“, erklärt der Sushi-Meister. Sein Anspruch an sein eigenes Produkt und die Zutaten ist hoch. Den Lachs kaufe er beispielsweise als Ganzes, mit Kopf. „Selbst zerlegen und filetieren, ganz frisch.“

Der Geschäftsmann hat sich für das Huhn im Teigmantel entschieden. „Sehr gut, wirklich“, kommt der Kommentar des Gastes nach den ersten Bissen. Pawel Wojcek lächelt und nickt. „Das freut mich, sehr!“ Montags hat das YuuKoKo geschlossen, dienstags von 17 bis 21 Uhr offen, dann jeweils Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 21 Uhr. Potenzielle neue Mitarbeiter können sich unter der Nummer 0157 / 503 602 83 melden.

Übrigens: im Wismarer Fischimbiss Seeperle gibt es jeden Dienstag und Samstag ab 12 Uhr Sushi.

Von Nicole Hollatz