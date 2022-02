Wismar

Die Modekette Takko hat ihre Filiale in der Innenstadt Mitte Januar aufgegeben. Im Mai wird C & A sein 1600 Quadratmeter großes Ladengeschäft räumen. Die Postbankfiliale schließt zum 30. Juni. Weitere Unternehmen könnten bei negativer Umsatzentwicklung folgen. Seit Beginn der Corona-Pandemie beträgt der Leerstand in Handel und Gastronomie in Wismar stabil rund zwölf Prozent. Nichtsdestotrotz bestehe die Sorge, dass Filialisten als Ankermieter aufgrund negativer Umsatzentwicklungen der Stadt verloren gehen.

Sie will dieser Entwicklung gegensteuern. Bislang konnte die steigende Zahl der Touristen die Umsatzeinbußen im Sommer zwar weitestgehend kompensieren. Doch Leerstände ganz gleich welcher Größe haben vor allem in Einkaufsstraßen einen negativen wirtschaftlichen Effekt auf die umliegenden Geschäfte. Attraktivität und Angebot gehen verloren.

Zuschlag unter mehreren Hundert Bewerbern

Wismar hat unter mehreren Hundert Bewerbern erfolgreich sein Interesse an Bundesfördermitteln bekundet. Aus dem Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ kann die Hansestadt 495 000 Euro erhalten. Der Eigenanteil beträgt 55 000 Euro. Die Bürgerschaft soll Ende des Monats der Teilnahme zustimmen. Der Wirtschaftsausschuss hat dies am Dienstag bereits empfohlen.

Mit dem Geld soll die Innenstadt attraktiver und der Einzelhandel gestärkt werden. Es geht einerseits darum, schnell mit kreativen Ideen und neuen Partnern akute Leerstände zu beheben. Dazu sollen auch baulich-investive Maßnahmen unterstützt werden. Andererseits sieht die Förderung konzeptionelle Maßnahmen vor, mit denen die Probleme und Auswirkungen der Corona-Pandemie langfristig behoben werden. Dazu gehört unter anderem, Handlungsstrategien und Machbarkeitsstudien zu Großimmobilien zu entwickeln, aber auch leerstehende Räumlichkeiten anzumieten sowie ein Innenstadtmarketing.

Mit dem Projekt wird die städtische Wirtschaftsförderungsgesellschaft betraut. Es soll am 1. Juli beginnen und Ende August 2025 abgeschlossen sein.

Diese konkreten Ziele verfolgt die Stadtverwaltung

Wie kann die Innenstadt belebt werden? Dazu soll der Leerstand von Ladengeschäften in A-Lage von fünf auf zwei, in B-Lage von 16 auf 12 und in C-Lage von 23 auf 18 Leerstände verringert werden. Zwei leer stehende Ladenlokale könnten angemietet und an Start-ups, Kulturschaffende oder Gewerbetreibende, die ihr Unternehmen erweitern möchten, weitervermietet werden. Für ausgewählte Großimmobilien sind Umnutzungsmöglichkeiten zu finden, ihre Vor- und Nachteile, den Einfluss auf umliegende Gewerbetreibende und mögliche Wirtschaftseffekte der Nachnutzung darzustellen. Für drei Immobilien soll es eine architektonische Raumplanung als Gesprächsbasis mit Eigentümern geben.

Mit Bundesmittel kann Stadt längst geplante Maßnahmen umsetzen

Ein weiterer Aspekt für eine attraktive Innenstadt ist die Verweildauer von Einheimischen wie Touristen. Es gelte, die zu verlängern. Dazu sollen mindestens fünf zusätzliche permanente Sitzmöglichkeiten geschaffen werden – Verweilinseln ohne Konsumzwang. Damit sich die Kundschaft besser orientieren kann, ist das Besucherlenkungssystem auszubauen und um Angaben zu Einzelhandelsgeschäften zu erweitern. Das gilt vor allem für Geschäfte in B- und C-Lagen.

Nicht zuletzt sei ein Marken- und Profilierungskonzept für die Innenstadt wichtig. Dazu gehört unter anderem ein Aktivitätenplan für das Stadtmarketing. Erstrebenswertes Ziel für die Hanse- und Unseco-Welterbestadt Wismar ist ferner, dass sie in diesem Jahr sowie 2024 erneut als „Vitale Innenstadt“ ausgezeichnet wird.

In dem Fördermittelantrag stellt die Verwaltung fest: Das Citymanagement habe bereits Ansätze der geschilderten Maßnahmen in mehreren Strategiepapieren der Wirtschaftsförderung festgeschrieben. Sie konnten aber aufgrund fehlender Ressourcen nicht umgesetzt werden. Mit dem Zuschuss des Bundes von fast einer halben Million Euro würde Wismar die Möglichkeit erhalten, die bereits seit zwei Jahren avisierten strategischen Maßnahmen professionell umzusetzen.

CDU-Fraktion: Mit Arbeitsgruppe nach Lösungen suchen

„Um die Zukunftsfähigkeit der Innenstadt und das Überleben der Einzelhändler im Blick zu behalten, ist es an der Zeit zu evaluieren.“ Toni Brüggert, CDU-Fraktion Quelle: privat

Die vielen tollen Aktionen des Citymanagements um Victoria Binz-Gruber würdigt auch die CDU-Fraktion. „Aktionen wie ,Licht an’ oder #wismarpoesie, die Einführung des Stadtgutscheins auf Antrag der CDU im vergangenen Jahr tragen zur Attraktivität der Innenstadt bei und verbessern diese Stück für Stück“, teilt Toni Brüggert, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, mit. „Wir danken ausdrücklich allen Beteiligten für immer neue Ideen und den Einzelhändlern für ihr immerwährendes Engagement gerade in dieser besonders schweren Zeit. Um die Zukunftsfähigkeit der Innenstadt und somit das Überleben der Einzelhändler im Blick zu behalten, ist es nun an der Zeit, zu evaluieren und ins Gespräch zu kommen beziehungsweise zu bleiben.“

Die CDU-Fraktion schlägt vor, mit der damalig gegründeten Arbeitsgruppe, verschiedenen Beteiligten wie dem Citymanagement und dem Unternehmerverband ins Gespräch zu kommen und Lösungen für die angespannte Situation zu finden.

