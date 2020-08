Wismar

In welche Klasse gehst Du? Auf diese Frage antworten die meisten Kinder entweder a, b oder c. Nicht so die Abc-Schützen der Evangelischen Robert-Lansemann-Schule in Wismar. Dort haben die Klassen andere Namen meist mit maritimen Bezug. Eisbären- und Delfin-Klassen hat es schon gegeben – in diesem Jahr gibt es eine Seepferdchen- und eine Möwen-Klasse. Alle Kinder haben zur Einschulung eine Sonnenblume geschenkt bekommen.

Das ist die Möwen-Klasse der Evangelischen Robert Lansemann-Schule in Wismar Quelle: Carsten Möhring

Das ist die Seepferdchen-Klasse der Evangelischen Robert Lansemann-Schule in Wismar Quelle: Carsten Moehring

Von OZ