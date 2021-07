Wismar

Vermutlich wäre alles einfacher gewesen, wenn Patrick Dunachie, Edward Button, Julian Gregory, Christopher Bruerton, Nick Ashby und Jonathan Howard Profifußballer wären. Sind sie nicht, sondern die sechs Sänger des weltweit bekannten und mehrfach ausgezeichneten A-cappella-Ensembles „The King’s Singers“. Am 18. Juli geben sie zwei Konzerte in Wismars St.-Nikolai-Kirche.

Wismars Kantor Christian Thadewald-Friedrich hat die Musiker nach Wismar gelockt, er hat sie mit Freunden in ihrer spirituellen Heimat, im „King’s College“ in Cambridge, live erlebt. „Ich habe Feuer gefangen und sie nach Wismar eingeladen“, erzählt der Kantor. Das ist schon einige Jahre her, die Deutschlandtour mit Konzert in Wismar war von langer Hand geplant.

Deutschlandtournee nur in Wismar

Und dann kam Corona. „Stück für Stück haben alle anderen Veranstalter kalte Füße bekommen und die Termine abgesagt“, erklärt Christian Thadewald-Friedrich. Er blieb optimistisch. Ließ Karten drucken und organisierte das große Kirchenkonzert in der Hansestadt. „Vor eineinhalb Wochen kam die erlösende Nachricht, dass sie nach Deutschland einreisen dürfen!“ Mit der einzigen Bedingung, dass sie vollständig geimpft sind. Das waren sie noch nicht, haben aber mit der Aussicht auf das Konzert in Deutschland sofort Impftermine in England bekommen.

Von der ursprünglich geplanten Deutschlandtournee ist Wismar als einziger Konzertort übrig geblieben. „Wir singen so gerne in Deutschland, wir kommen dann über Hamburg ausschließlich nach Wismar“, zitiert Christian Thadewald-Friedrich die Sänger. Und als der Wismarer Kantor von den Problemen mit den Corona-Auflagen erzählte – in der großen Kirche dürfen weit weniger Menschen als sonst zu so einem Weltklassekonzert –, hatten die Musiker gleich eine Lösung. Sie treten einfach zweimal auf!

Menschen verbinden

Ihr Programm „Finding Harmony“ kommt zur richtigen Zeit. Der Kantor: „Es geht darum, Menschen über die Musik friedlich miteinander zu verbinden.“ Lieder aus verschiedenen Ländern und Kulturen haben die „King’s Singers“ rausgesucht, die jeweils eine friedliche Revolution begleitet haben. Aus Deutschland erklingt der Choral „Ein feste Burg ist unser Gott“ aus der Zeit der Reformation, dazu afrikanische Lieder, Jazz und Pop – ein vielseitiges und sommerlich leichtes Programm.

Konzertbeginn in der Wismarer Nikolaikirche ist 17.00 Uhr beziehungsweise 19.00 Uhr. Karten (45 €/30 €) sind in der Buchhandlung Peplau in Wismar oder direkt in der St.-Nikolai-Kirche erhältlich – gegen Barzahlung. Außerdem können sie unter Tel. 03841/282549 oder per Mail, wismar-marien-georgen@elkm.de, vorbestellt werden. Für das Konzert gelten die aktuellen Pandemie-Bestimmungen. Beim Einlass ist eine Genesungsbescheinigung, ein negativer Corona-Test oder ein Impfnachweis vorzuzeigen.

Von Nicole Hollatz