Mit Firmenfeiern und Tanzabenden hat der Hansekontor Wismar in den vergangenen Jahren die Markthalle am Alten Hafen mit Menschen gefüllt und gute Geschäfte gemacht. Im Corona-Jahr ist beides nicht möglich. Trotzdem ist Geschäftsführer André Kuchenbecker vorsichtig optimistisch, was die kommenden Monate angeht. Denn anstatt abzuwarten, hat die Firma jetzt neue Geschäftsfelder wie Hausmeisterservice und Catering und coronataugliche Konzepte erarbeitet.

Ein Vorhaben ist der Winterzauber. Der soll die Markthalle in einen kleinen Weihnachtsmarkt verwandeln. „Damit wollen wir die Ausfälle der Weihnachtsfeiern ein wenig abfedern“, erklärt André Kuchenbecker. Geplant sind Stände in der Halle, Weihnachtskino und Sprechstunden von Santa Claus. „Aktuell sind wir dazu in Gesprächen mit dem Gesundheitsbehörden“, berichtet der Geschäftsführer.

Trödelmärkte fortgesetzt

Gibt es grünes Licht, würde er sich gerne noch eins wünschen: „Dass wir einen Werbeaufsteller am Hafen platzieren können, das ist nach der geltenden Gestaltungssatzung derzeit nicht möglich.“

Händler bieten auch schon jetzt regelmäßig in der Markthalle ihre Waren an – bei Trödelmärkten am Wochenende. „Das Angebot wird sehr gut angenommen“, freut sich der Wismarer. Bis November sollen die Trödelmärkte fortgesetzt und danach soll die Halle für den Winterzauber umgebaut werden. Wichtig für die Veranstaltung ist: „Wir müssen dafür noch ein Lüftungskonzept vorlegen.“

Corona-Konzept für Eisbahn

Auch ein Corona-Konzept für die Eisbahn muss erstellt werden. Die wird immer zum Jahresende neben der Markthalle aufgebaut. „Das wollen wir auch in diesem Jahr tun“, kündigt André Kuchenbecker an. Die Eisbahn und der Winterzauber könnten dafür sorgen, dass langsam immer mehr Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt werden können.

„Natürlich beobachten wir immer auch die aktuelle Corona-Entwicklung und sind etwas besorgt, aber „es kommt, wie es kommt“. Eine Möglichkeit, die die Veranstaltungsbranche künftig nutzen könnte, seien Corona-Schnelltests. „Die Entwicklungen bei diesen Test gehen immer weiter, wer weiß, was da noch alles kommt.“

Von Kerstin Schröder