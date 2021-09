Wismar

Vor 50 Jahren haben sie ihren Abschluss an der damaligen Ingenieurschule für Maschinenbau, Elektrotechnik und Bauwesen in Wismar gemacht. Aus Anlass des Jubiläums kamen 24 ehemalige Absolventen mit ihren Ehepartnern an ihren Studienort zurück.

Studium im Jahr 1971 erfolgreich abgeschlossen

„Wir waren 31 Studenten in der Seminargruppe E68b der damaligen Fachschule für Elektrotechnik“, erzählt Reiner Diehn, einer der Organisatoren. Während des Studiums lernte er seine Frau kennen und lebt seitdem in Wismar. „Das Studium schlossen wir alle erfolgreich 1971 ab.“ Es dauerte drei Jahre und wurde vom Seminargruppenbetreuer Max Beyer geleitet. „Wir haben es termingerecht beendet“, betont Claus-Dieter Bartusch mit einem Hinweis auf heutige Langzeitstudierende. Er wohnt in Boltenhagen und hat das Jubiläumstreffen mitorganisiert. Die weiteste Anreise hatte ein ehemaliger Kommilitone, der heute in München lebt. Andere kamen aus Erfurt, Stralsund, Senftenberg und Waren.

Freundschaft hält bis heute an

Von den ehemaligen 31 Mitgliedern in der Seminargruppe waren vier Frauen. „Wenn wir feiern und tanzen wollten, luden wir uns Mädchen ein, Krankenschwestern oder Erzieherinnen. Auf diese Weise lernten einige ihre späteren Ehefrauen kennen“, erzählen die beiden Organisatoren. Von Anfang an hätten sich die Kommilitonen untereinander gut verstanden. Das kam durch die räumliche Nähe der Unterkunft, meinen die Männer. „Wir waren in der Mansarde des Blocks 16 der heutigen Hochschule untergebracht, in Vier- und Fünf-Bett-Zimmern.“ So entwickelten sich freundschaftliche Bindungen, die bis jetzt halten. Die meisten der heute 70- bis 79-Jährigen seien in Projektierungsbüros oder in Rechenzentren tätig gewesen.

Alle zehn Jahre zurück an den Studienort

Schon ein Jahr nach ihrem Abschluss trafen sich alle Absolventen wieder, berichtet Reiner Diehn. Danach wurde es zur Tradition, einmal im Jahr an den verschiedenen Wohnorten der Kommilitonen zusammenzukommen. Die Ehepartner waren stets mit eingeladen und auch schon die Kinder. „Und alle zehn Jahre kommen wir nach Wismar an unseren Studienort“, berichten die Organisatoren.

Zum Jubiläum hatten sie am Donnerstag eine Stadtführung mit Störtebeker alias Dr. Josef Staffa gebucht. Die Gruppe besuchte die Aussichtsplattform der Georgenkirche und verkostete Fischspezialitäten. Zur Überraschung ihrer Studienkollegen war am Abend mit Peter Düwel einer ihrer Fachschullehrer eingeladen.

Von Haike Werfel