Wismar

Im vergangenen Jahr stellte das Wismarer Standesamt 765 Geburtsurkunden aus. In der Hansestadt erblickten 411 Jungen das Licht der Welt, darunter zwei Zwillingspaare, und 354 Mädchen wurden geboren.

Die meisten neuen Erdenbürger wohnen mit ihren Eltern im Landkreis – 391 Mütter kamen zur Entbindung ins Sana Hanse-Klinikum nach Wismar. Ihren Wohnsitz in Wismar haben 279 Mütter und 95 leben außerhalb der Grenzen Nordwestmecklenburgs.

Bei der Namensvergabe für den Nachwuchs haben junge Eltern häufig die Qual der Wahl. Einige lassen sich durch Vornamenbücher inspirieren, die zugleich über Herkunft und Bedeutung der Namen informieren, andere schauen in die Liste der Top Ten der beliebtesten Vornamen.

Beliebteste Vornamen in Wismar: Emil und Emilia

Das waren 2021 nach der Statistik des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld bundesweit Emilia und Matteo. Nach Angaben des Experten haben es beide Namen das erste Mal auf Platz eins geschafft. Norddeutsche Eltern hingegen haben sich nach seinem Ranking besonders oft für die Vornamen Emma und Finn entschieden.

In Wismar führt das Ranking der Jungennamen Emil an. Neun Mal nannten Eltern ihren Stammhalter so. Emil, „der Eifrige“. Der Vorname stammt aus dem Lateinischen, wo „aemulus“ so viel wie eifrig, wetteifernd und nachahmend bedeutet.

In der Beliebtheitsskala folgen Ben und Mats. Jeweils sieben Söhne erhielten diese Vornamen. Die Top Ten komplettieren die Namen Fiete, Jonas, Leo, Liam, Matheo, Milan, Noah. Jeweils sechs Mal gaben Eltern ihrem Sohn einen dieser Namen.

Bei Mädchen beliebt: Emilia, Ida, Lotta, Nele

Zumindest bei den Mädchennamen bestätigen Eltern aus der Region Wismar die bundesweite Statistik. Auch sie wählten am häufigsten „Emilia“ für ihre Tochter. Sieben Babys erhielten diesen Namen. Emilia ist ein italienischer Name und bedeutet „die Eifrige“, „die Fleißige“ und „die Nachahmende“. Wie Emil stammt der Vorname ebenfalls aus dem Lateinischen von „aemulus“ ab.

Gleichauf in der Beliebtheit hiesiger Mütter und Väter ist der Name Ida. Ebenfalls sieben neugeborene Mädchen bekamen diesen Vornamen. Auf den weiteren Plätzen der Wismarer Namens-Hitliste folgen Lotta und Nele. Jeweils sechs Mal entschieden sich Eltern für diese Vornamen.

Ungewöhnliche Namen in Wismar auch 2021 beliebt

Manche Eltern wollen ihr Kind nicht so nennen, wie schon fünf andere heißen. Sie suchen nach einem außergewöhnlichen Namen und entscheiden sich bewusst für einen seltenen oder ausgefallenen. Bei der Beurkundung der Geburt fielen im Wismarer Standesamt beispielsweise diese Namen für Mädchen auf: Torvi („Donner“, die „Donnergöttin“) und Skadi („Der Verlust“ und Göttin des Winters und der Jagd). Beide Namen stammen aus dem Altnordischen. Der Name Peyton gilt zwar als geschlechtsneutral, er wird in letzter Zeit aber häufiger Mädchen gegeben. Peyton kommt aus dem Altenglischen und bedeutet „Die Stadt der Pfauen“.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ungewöhnliche Namen, die neugeborene Jungen in NWM erhielten, sind unter anderem Taavi und Cruz. Taavi hat hebräische Wurzeln („Der Liebende“, „Der Geliebte“) und stammt aus dem Baltikum. Der Name ist die finnische Form von David. Cruz (spanisch: Kreuz) ist ein Vorname für alle Geschlechter, wird in den letzten Jahren aber vor allem Jungen gegeben.

Von Haike Werfel