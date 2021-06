Wismar

Mit den Corona-Lockerungen wird es auch wieder sportlich in und um Wismar. Vor allem in den Kindertagesstätten ist die Freude auf die kommenden Tage groß: Die Bummiolympiade startet wieder, wenn auch zum wiederholten Mal nicht in gewohnter Form.

Trafen sich die Vorschulkinder der Kitas – mitunter waren es bis zu 400 – vor Corona gemeinsam auf einem Sportplatz oder in einem Stadion, um zu laufen, zu springen und zu werfen, waren sie im vergangenen Jahr aus hygienischen Gründen Einzelkämpfer, um im Sport-Jargon zu bleiben. „Wir hatten es den Einrichtungen überlassen, wo sie die Olympiade veranstalten“, erklärt Kerstin Groth, Geschäftsführerin des Kreissportbundes (KSB) als Veranstalter des Events. „Wenn es in den Einrichtungen selbst möglich war, konnten die Erzieher und Erzieherinnen die Olympiade eigenständig durchführen“, blickt sie zurück. Diese Alternative sei auch von den meisten Einrichtungen umgesetzt worden.

Bummiolympiade 2018 für Vorschulkinder im Kurt-Bürger-Stadion Wismar Quelle: Haike Werfel

Drei Disziplinen – oder Alternativen

Die Organisatoren hatten die leise Hoffnung, dass sie in diesem Jahr wieder Vollgas geben und die Kinder gemeinsam antreten lassen können – und das mit dem Teddybären „Bummi“ an ihrer Seite, der die kleinen Sportler anfeuert. Doch die Pandemie macht das nicht möglich. So entscheidet erneut jede Kita für sich, wann es sportlich wird. Drei Kitas gaben am Kindertag den Startschuss: „Pippi Langstrumpf“ in Gadebusch, „Am Tannenberg“ in Grevesmühlen und „Frechdachs“ in Bobitz. Die Kinder wurden in der Einrichtung selbst sportlich gefordert. Am gestrigen Donnerstag waren die Kinder der Kita „Wiki“ in Wismar an der Reihe. Die Erzieher wichen ins Wismarer Kurt-Bürger-Stadion aus. Nächste Woche geht es weiter mit den Wismarer Kitas „Löwenzahn“, „Stadtspatzen“, „Evangelisches Kinderhaus“ und „Seebad Wendorf“.

Kita-Leiterin Sabine Summerer. Quelle: Kerstin Schröder

Standarddisziplinen sind Weitsprung, 30-Meter-Lauf und Ballwurf. Wenn das Kita-Gelände die Gegebenheiten nicht hergibt, ist es den Kitas freigestellt, mit anderen sportlich fordernden Disziplinen wie Sackhüpfen oder Balancieren zu improvisieren. Die Erzieher der Kita „Evangelisches Kinderhaus“ in Wismar haben sich bereits ihre Gedanken gemacht. Nach Aussage von Leiterin Sabine Summerer werden die Mädchen und Jungen nicht weit, sondern in die Höhe springen. Statt 30 Meter-Sprint gibt es einen Wettlauf mit einer kürzeren Strecke. Los geht es am 9. Juni. Den Tag können die Kleinen kaum erwarten.

Schade findet es Tino Jablonski, Leiter der Kita „Löwenzahn“ in Wismar, dass die Bummiolympiade nicht wie gewohnt im Kurt-Bürger-Stadion stattfindet. Aber es sei nicht zu ändern. Die Bummiolympiade gehört zu den Highlights im Veranstaltungskalender der Einrichtungen, „und es ist natürlich toll, wenn sich alle zentral treffen können“, so Jablonski. In Zeiten von Corona will die Kita den Kindern dennoch einen coolen Tag bescheren. Die Kita hat die Olympiade in den Wismarer Bürgerpark verlegt. 9 Uhr geht es am Montag los.

Startschuss für Vereinssport

Froh ist der Kreissportbund, dass mit den Corona-Lockerungen auch der Vereinssport wieder starten kann. Die Bedingungen dafür änderten sich in dieser Woche nahezu täglich. Erst war eine Testpflicht für Trainer angesetzt, die ist aber jüngst am Mittwoch von der Landesregierung aufgehoben worden. Das vereinfacht das Training deutlich.

Bis 25 Kinder, Jugendliche und Erwachsene dürfen gemeinsam draußen Sport treiben. Eine Testpflicht gibt es nicht. Anders verhält es sich im Hallensport. Dort dürfen bis zu 15 Personen trainieren. Übungsleiter und Erwachsene müssen einen Test oder eine vollständige Impfung nachweisen, bei Kindern und Jugendlichen reicht das Formular der Schultestung in der Häuslichkeit, die nicht länger als 24 Stunden zurückliegen darf. Trainer müssen in der Halle eine Maske tragen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf die Halle angewiesen sind zum Beispiel die Handballer der TSG Wismar. „Die Freude bei den Spielern ist groß, das ist eindeutig zu merken“, erklärt Trainer Sven Hünerbein. Der Nachwuchs durfte bereits in kleinen Gruppe vor den Lockerungen im Freien starten. Mit dem 1. Juni wechselte der Spielbetrieb unter den genannten Voraussetzungen in die Halle. Ob bei den Kindern oder den Erwachsenen: „Das Hallentraining ist wohlwollend angenommen worden“, so Sven Hünerbein. Mit Hingabe seien alle Spieler dabei. Bis auf die Anzahl der Teilnehmer und den Negativtest gibt es keine weiteren Einschränkungen für die Sportler. „Es ist ein normales Training umsetzbar. Nach siebenmonatiger Pause starten wir aber peu à peu.“

TSG-Trainer Sven Hünerbein Quelle: Peter Preuß

Geschielt wird bereits auf August und September. „Wir hoffen auf den Wettkampfbetrieb im Amateursport“, gibt Sven Hünerbein zu. Noch ist der nicht erlaubt. „Ich bin optimistisch, dass das Ende August, Anfang September anders sein wird.“ Und natürlich hoffen die Handballer auch auf Zuschauer, denn gerade deren Emotionen beflügeln sie. Die TSG-Spieler hatten vor dem jüngsten Lockdown das Glück, nicht vor leeren Rängen spielen zu müssen.

Skypegruppe für die Fitness

Sieben Monate im Online-Training waren Fußballer des PSV. Dafür hatte Marco Rohloff eine Skypegruppe ins Leben gerufen, die vor der Kamera unter anderem Trainingsworkouts absolviert hat. „Für einen gewissen Zeitraum lässt sich das gut machen, aber sieben Monate lang war das schwierig“, erzählt er. Die Beteiligung sei zwar gut gewesen, aber die Möglichkeiten der ausgiebigen Vorbereitung dann doch sehr begrenzt. Umso größer ist jetzt die Freude, wieder durchzustarten. „Wir freuen uns alle extrem“, bringt er es auf den Punkt.

Marco Rohloff, Trainer PSV Wismar Quelle: Lars Krischewski

Auch hier gibt es zunächst ein Eingewöhnungstraining, um wieder ein Gefühl für den Ball zu bekommen. „Die Verletzungsgefahr ist nach sieben Monaten auch sehr groß“, begründet Marco Rohloff. Der Aussicht auf Testspiele im Sommer sieht er positiv entgegen. Und: „Am 25. Juni fahren wir nach Plön ins Trainingslager“, blickt er voraus. Auch hier ist die Freude ungebremst. „Das Zusammengehörigkeitsgefühl hat gefehlt“, blickt er zurück.

Sportler bleiben Vereinen treu

„Wir freuen uns, dass es wieder vorwärtsgeht“, erklärt KSB-Geschäftsführerin Kerstin Groth. Stolz ist sie vor allem auf die Solidarität, die die Sportler in den schweren Zeiten an den Tag legen. „Von etwa 20 000 Sportlern in 165 Vereinen im Kreis haben wir in der Pandemiezeit nur 247 verloren“, zählt sie auf. Ob Corona ein Grund dafür ist, das ist nicht erhoben worden. „Traurig ist, dass wir keine Neuanmeldungen haben.“ Aber auch das mag sich mit den Lockerungen nun ändern...

Von Jana Franke