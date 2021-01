Wismar

Hunde haben im unwegsamen Schilfgürtel zwischen Jesendorf und Trams ein Wildschwein aufgespürt. Augenblicke später ist es um den Keiler geschehen. Jäger und Treiber rücken den Schwarzkitteln auf den Pelz. Im Januar ist Endspurt bei den Treibjagden.

Ab Februar beginnt die Schonzeit für Rehe und Rotwild. Wildscheine dürfen noch gejagt werden. Aber nicht die Bachen, die jetzt trächtig sind und demnächst ihre Frischlinge versorgen. Um dem Wild Ruhe zu gönnen, wird dann nur noch vereinzelt zum Gewehr gegriffen.

Treibjagden gegen Wildschweinpest

Die Angst vor der Afrikanischen Schweinepest (ASP) hat Jäger und Forstämter auch in Nordwestmecklenburg sensibilisiert. Denn der rund 63 Kilometer lange Wildschutzzaun auf MV-Seite entlang der Grenze zu Polen ist zwar seit November 2020 fertig, doch trotz dieser Barriere „ist die Gefahr nicht vollständig gebannt“, so Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD).

Ein Mittel gegen das Einschleppen der ASP ist die Jagd. Aus diesem Grund hat das Land die Aufwandsent­schädigung für erlegte Wildschweine, die sogenannte „Pürzelprämie“, ab dem 1. Dezember 2020 von 25 auf 50 Euro pro erlegtem Stück Schwarzwild erhöht.

Rekorde in der letzten Saison

Die Drückjagden laufen seit Anfang November. Bis Ende Januar wird ein Großteil der Jahresjagdstrecke gemacht. In der Jagdsaison 2019/2020 (1. April bis 31. März) gab es 96 000 tote Wildschweine in MV. Das war Rekord.

Auch in Nordwestmecklenburg wurde ein Rekordergebnis von knapp 10 000 erlegten Wildschweinen erzielt. „Die Zahlen im Deutschlandvergleich zeigen, dass in Nordwestmecklenburg eine sehr hohe und zu hohe Wildschweinpopulation vorhanden ist“, so der Landkreis.

Kreis erlässt Gebühren

Der Kreis selbst verzichtet seit dem 10. Dezember 2020 auf Gebühren für die Trichinenuntersuchung von Schwarzwild. 8,50 Euro werden ansonsten je Tier und Probe erhoben. Der Kreis schätzt die Mindereinnahmen auf 50 000 bis 80 000 Euro.

Mit dem Verzicht soll ein weiterer Anreiz für die Jagd auf Schwarzwild geschaffen werden. Denn der Schaden durch die ASP wäre enorm. In NWM gibt es zahlreiche gewerbsmäßig Schweinehalter mit einem Bestand von etwa 150 000 Schweinen.

Was bringt die Prämie

Doch haben die erhöhte Pürzelprämie und der Verzicht auf die Gebühren für die Trichinenuntersuchung die Abschussquote erhöht? Die Jagdbehörde beim Landkreis vermutet ja, doch die abschließenden Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Ein Rundruf bei den Forstämtern in Grevesmühlen, Bad Doberan und Schlemmin bei Bützow lassen eine andere Tendenz vermuten. Neben den vielen Jagdgenossenschaften organisieren die Forstämter auch Treibjagden, außerdem werden dort die Pürzel der erlegten Wildschweine abgerechnet.

Mehr Treibjagden

Peter Rabe, Leiter des Forstamtes Grevesmühlen, organisiert in dieser Saison mehr Treibjagden als in der letzten, insgesamt 14. Bisher wurden 250 Wildschweine erlegt. Rabe: „400 wie im letzten Jahr werden wir nicht erreichen. Das ist für mich auch ein Zeichen, dass wir in den letzten zwei Jahren fleißig waren.“ Der Januar werde aber noch intensiv genutzt, „um das Schwarzwild zu reduzieren“.

Wildschweine im Wald bei Jesendorf – aufgenommen mit einer Wildkamera. Quelle: privat

Bei Losten ein Wildschwein erlegt

Zu Schwerpunkten zählen zum Beispiel der Jameler Wald und Everstorfer Forst in Verbindung mit Naschendorf und Plüschow. Dort seien über 100 Wildschweine geschossen worden. Andere Bereiche wie um Losten mit dem Schweinemastbetrieb sind ausgedünnt. Dort sei bei einer Drückjagd mit 50 Leuten ein Wildschwein erlegt worden. Rabe: „Ich gehe davon aus, dass uns die Reduzierung gelungen ist. Das darf uns aber nicht zur Ruhe kommen lassen. Denn die Aufgabe zur maximalen Ausdünnung steht weiterhin.“

Der Forstamtsleiter glaubt, dass die Pürzelprämie eine gute Motivation ist. Das sieht sein Kollege vom Forstamt Bad Doberan ähnlich. Dort werden 19 Drückjagden durchgeführt. Ebenfalls drei mehr als im Vorjahr. Diese drei Jagden stehen noch aus. Ergebnis bis jetzt: 200 gegenüber 473 in der letzten Saison.

Nach 18 Drückjagden des Forstamtes Schlemmin stellt Leiter Mathias Regenstein fest: „Die Strecke bleibt leicht hinter dem letzten Jahr zurück.“ Auch hier wird wegen der Schweinepest mehr gejagt. Fünf Einsätze stehen im Januar noch an. Regenstein rechnet mit 270 erlegten Wildschweinen gegenüber 300 im letzten Jahr.

Prämie sollte das Land besser nutzen

Bernd Kolz Quelle: Heiko Hoffmann

Bernd Kolz aus Proseken ist seit 34 Jahren Jäger. Er meint: „Die Pürzelprämie kann sich das Land klemmen. Das Geld sollte lieber für eine vernünftige Vermarktung und ein Förderprogramm für den Aufkauf von Wildbret ausgegeben werden. Jäger würden sicherlich mehr zur Jagd gehen, wenn die Wildabnahme besser klappt. Das ist eine logische Folge.“

Durch Corona und die damit verbundene Schließung von Gaststätten fehlen Absatzmöglichkeiten. Forstamtsleiter Regenstein: „Den klassischen Absatz zu Weihnachten hat es in den Restaurants nicht gegeben.“ Kolz denkt an Wild für die Schulspeisung und mehr Angebote in Supermärkten. Billigimporte aus dem Ausland würden die Lage nur verschlechtern.

Peter Rabe beobachtet zwar, dass zunehmend mehr Fleisch von den Jägern direkt verarbeitet wird und so auch mehr Fleisch in der Region bleibt. Aber auch der Forstamtsleiter ist nicht erfreut, wenn das Kilo für 30 bis 50 Cent an den Wildhändler geht. Das Forstamt selbst dürfe nur ganze Schweine vermarkten. Jahrelang habe der Kilopreis bei drei Euro gelegen, jetzt sei man auf 2,50 Euro runtergegangen. Rabe: „Wir versuchen noch, den Preis hochzuhalten, weil wir nicht wollen, dass das Fleisch zum Dumpingpreisen verschleudert wird. Da steckt auch jede Menge Arbeit hinter.“

Das Land erklärt immerhin, dass die Pürzelprämie die erschwerte Wildbret-Vermarktung kompensieren soll.

