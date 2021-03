Tarzow

Auf den Flächen eines ehemaligen Kiestagebaus nordöstlich vom Lübower Ortsteil Tarzow ist eine Photovoltaik-Anlage geplant. Der Solarpark soll links und rechts der Autobahn 14 auf einer Gesamtfläche von etwa 30 Hektar entstehen. Das entspricht etwa der Größe von 27 Fußballfeldern.

Die Gemeindevertretung Lübow hat dem Vorhaben zugestimmt. Um Baurecht zu schaffen, soll jetzt ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Antragstellerin für das B-Plan-Verfahren ist die mea Energieagentur Mecklenburg-Vorpommern GmbH, ein 100-prozentiges Tochterunternehmen des Schweriner Energieversorgers Wemag.

Anlage soll Strom für rund 8000 Haushalte im Jahr erzeugen

„Die Photovoltaik-Anlage wird eine Leistung von etwa 30 Megawatt haben. Die erzeugte Energiemenge von 28 Gigawattstunden reicht aus, um etwa 8000 Vier-Personen-Haushalte ein Jahr lang zu versorgen“, erläutert Torsten Hinrichs, Geschäftsführer der Wemag Projektentwicklung GmbH (Wempro). „Außerdem soll hier die von der Wemag entwickelte Batteriespeichertechnologie zum Einsatz kommen. Sie dient der Stabilität des Stromnetzes und macht die Erneuerbare-Energien-Anlage flexibler. Das Prinzip: Bei viel Sonne werden die Batterien geladen und bei wenig Sonne wird die Energie ins Netz gespeist.“

Gemeinde Lübow erhält Gewerbesteuereinnahmen

Mit den Gemeindevertretern wurde Lübow als Sitz der künftigen Betreibergesellschaften vereinbart, so dass der gesamte Gewerbesteuerertrag an die Gemeinde fließen wird. „Das war für uns ein wichtiges Argument, dieses Projekt zu befürworten“, sagt Bürgermeisterin Angela Markewiec. Über die Höhe der zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen könnten laut Hinrichs aber derzeit noch keine belastbaren Angaben gemacht werden, da die Planungen für das Projekt noch nicht abgeschlossen sind.

„Wichtig war uns bei der Entscheidung, dass die Gewerbesteuern der Gemeinde zugutekommen.“ Angela Markewiec, Bürgermeisterin der Gemeinde Lübow Quelle: privat

Für die Bürgermeisterin macht es auch Sinn, die Flächen eines ausgedienten Kiestagebaus für den Solarpark zu nutzen. „In der Vergangenheit gab es bereits Anfragen, Photovoltaik-Anlagen auf unseren Ackerflächen zu bauen. Damit waren wir nicht einverstanden“, erklärt Angela Markewiec. Sie freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem regionalen Unternehmen.

Voraussichtlicher Baubeginn im zweiten Quartal 2022

„Mit Blick auf den gesamten Genehmigungsprozess gehen wir davon aus, dass die Bauarbeiten für den Solarpark frühestens im zweiten Quartal 2022 beginnen können“, informiert Hinrichs. Zur Rechtskraft des gewünschten B-Plans ist auch eine Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Lübow erforderlich. Auch diesen Beschluss fassten die Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung. Sämtliche Kosten, die mit der Aufstellung des B-Plans und der F-Plan-Änderung verbunden sind, übernimmt die mea Energieagentur MV als Antragstellerin.

Über die mea Energieagentur MV

Als Tochterunternehmen der Schweriner Wemag nimmt die mea Energieagentur Aufgaben der Wasserversorgung in der Stadt Brüel wahr. Daneben bietet sie Leistungen zur Planung und Betriebsführung im Bereich der Energieversorgung an. Sie besitzt und betreibt Anlagen zur Wärmeerzeugung und zur regenerativen Stromerzeugung in Mecklenburg-Vorpommern. Die mea ist unter anderem beteiligt an der Erdwärme Neustadt-Glewe GmbH, der Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft und der Bützower Wärme GmbH, der Solarprojekt-Entwicklungsgesellschaft mbH und der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG.

Wemag will Ökostrom für Hälfte der Haushaltskunden

Die Wemag als regionaler Energieversorger gehört mehrheitlich Gemeinden in Mecklenburg und der Westprignitz in Brandenburg. Zu ihren Tätigkeitsfeldern gehören – neben der Belieferung von Privat- und Gewerbekunden mit Strom und Gas – Netzdienstleistungen sowie verschiedene weitere Services rund um das Thema Energieversorgung. Als ökologisch und zukunftsorientiert denkendes Unternehmen engagiert sich die Wemag nach eigenen Angaben seit Jahren konsequent in dem Bereich der regenerativen Energien. Ihr erklärtes Ziel ist es, mindestens 50 Prozent ihrer Haushaltskunden mit Ökostrom aus eigener Erzeugung beliefern zu können.

Von Haike Werfel