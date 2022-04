Wismar

Statt Schiffskabinen werden in Wismar-Dammhusen künftig medizinische Produkte produziert. Die Firma Eppendorf SE hat den Zuschlag für das Gelände der zahlungsunfähigen MV Werften Fertigmodule GmbH erhalten. Das hat der zuständige Insolvenzverwalter Christoph Morgen am Freitagvormittag in Wismar mitgeteilt.

Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Produkte und Dienstleistungen für Labore. Der Hauptsitz befindet sich im Hamburger Stadtteil Hummelsbüttel.

Mehrere Interessenten

Das Interesse an dem insgesamt 220 000 Quadratmeter großen Grundstück in Autobahnnähe war groß. Es gab mehrere Bieter. Am Ende hat jetzt eine Firma gewonnen, die 2020 – im 75. Jahr ihres Bestehens – einen Rekord-Umsatz von 967 Millionen Euro erzielte (+20 Prozent zum Jahr davor).

Das lag unter anderem daran, dass die Produkte von Eppendorf SE im Kampf gegen die Corona-Pandemie stark nachgefragt waren. Dazu zählen Laborverbrauchsmaterialien, Pipetten und Ultratriefkühlgeräte. Besonders zugelegt hat das Geschäft mit Pipettier-Robotern (+ 96,8 Prozent). Das Unternehmen besitzt Tochtergesellschaften in über 30 Ländern und beschäftigt weltweit rund 4500 Mitarbeiter.

Moderne Produktionshalle

Bei der MV Werften Fertigmodule GmbH haben zuletzt 93 Frauen und Männer gearbeitet. Es war ein Schwesterunternehmen der MV Werften, die im Januar 2022 Insolvenz anmelden mussten. Ob ein Großteil der Belegschaft zum neuen Besitzer wechselt, wird von der Bezahlung abhängen und ob rund um die Uhr gearbeitet werden muss.

Die MV Werften Fertigmodule GmbH hatte 2017 das Gelände einer ehemaligen Solarfabrik gekauft, um 10 500 Quadratmeter vergrößert und modernisiert. 13 Millionen Euro hat der Aufbau der Produktionsstätte gekostet. Zu der gehört ein riesiges Fließband, auf dem die Kabinen in Serienproduktion entstanden sind. Das kann die Firma Eppendorf SE vermutlich nicht gebrauchen. Aber bestimmt das große Lager, das 2019 entstanden ist, um genügend Kabinen auf Reserve vorhalten zu können. Die Halle ist 83 Meter lang und 76 Meter breit und war vier Millionen Euro teuer.

