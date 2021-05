Nantrow/Hohen Wieschendorf

Auch in diesem Jahr befindet sich Mecklenburg-Vorpommern im Corona-Lockdown, während die Spargelernte beginnt. Auf dem Sabö-Hof in Natrow wird das Gemüse bereits seit zwei Wochen gestochen – mit der Unterstützung von Erntehelfern aus dem Ausland. Obwohl diese derzeit einreisen dürfen, erschweren die aktuellen Corona-Regelungen dem Familienunternehmen in Nordwestmecklenburg die alltägliche Arbeit.

Denn um die rund 30 Erntehelfer aus Bulgarien zu empfangen, musste Chef Sebastian Böckmann viel Geld investieren: „Es gibt ein Hygienekonzept, das wir einhalten müssen. Um eben diese hohen Standards zu schaffen und unsere Mitarbeiter gut unterbringen zu können, mussten wir aufrüsten“, erklärt er. Dazu komme, dass es ohnehin zunehmend schwieriger sei, Helfer für das Spargelstechen zu gewinnen.

Knappe Spargelernte wegen Temperaturen

Überrascht war Sebastian Böckmann von den notwendigen Vorkehrungen jedoch nicht. Durch das entworfene Hygienekonzept wusste er, was in dieser Saison auf ihn zukommen wird. Unberechenbar war hingegen das Wetter. Für die Spargelernte waren die vergangen Tage zu kalt, so der Landwirt: „Bei den kalten Temperaturen gibt es nur wenig Spargel. Jetzt wird es etwas wärmer, die Nächte sind nicht mehr so kühl, dann geht es etwas aufwärts. Dennoch ist der Spargel knapp und wir müssen die Kosten des Verkaufs im Blick haben.“

Denn all diese Umstände – die geringe Ernte und die finanzielle Mehrbelastung durch das Hygienekonzept – wirken sich auf den Kilopreis des Spargels an den Verkaufsständen des Hofes aus, so Böckmann: „Im letzten Jahr haben wir mit 12,90 Euro für das Kilo angefangen, jetzt sind wir bei 14,90 Euro.“ Verkauft werde dieser dann direkt über die eigenen Verkaufsstände oder in Supermärkten.

Lockdown wirkt sich auf Verkauf aus

Die Vermarktung sei in diesem Jahr mit betroffen, so Böckmann. Die Verkaufsstände des Sabö-Hofs stehen an Orten, die sonst gut besucht sind: „In den Einkaufscentern fehlt jetzt die Kaufkraft, weil natürlich viele Läden geschlossen sind. Wir bemerken, dass weniger Leute unterwegs sind. Zum Ostseepark kommen die Menschen, um sich alles Mögliche zu kaufen. Jetzt kommen höchstens welche vorbei, die schnell in den Supermarkt gehen.“

Auf dem Hof hat sich weitaus mehr als nur die Spargelernte verändert. Sowohl das hofeigene Café als auch das Restaurant sind derzeit geschlossen. Sonst bekamen die Gäste den Spargel frisch auf dem Teller serviert. Jetzt ist es anders: Einige Mitarbeiter befinden sich in der Kurzarbeit. Mit dem andauernden Lockdown spitzt sich auch die Lage für den Inhaber zu: „Wir haben keine Perspektive und müssen unsere Mitarbeiter immer weiter hinhalten. Für diejenigen, die in Kurzarbeit sind, ist das schwierig. Es gibt auch welche, die sich umorientieren. Sollten wir in zwei Wochen wieder aufmachen können, stünde man schlecht da, weil man kein Personal hätte“, sagt er.

Arbeitsgruppen und Testpflicht in Hohen Wieschendorf

Auch auf dem Erdbeerhof Glantz in Hohen Wieschendorf ist die Situation im Vergleich zum vergangenen Jahr unverändert. Dort soll die Saison am 4. Mai eingeläutet werden. Die ersten Erdbeeren hat Chef Enno Glantz bereits vor einigen Tage vom Feld geholt. In den kommenden Wochen werden ihm circa 600 Erntehelfer aus der Ukraine und Polen dabei helfen: „Das Hygienekonzept ist das gleiche geblieben. Die Anforderungen waren letztes Jahr schon sehr hoch“, sagt er. Weil sich dieses im vergangenen Jahr bewährt hat, könne er in dieser Saison erneut darauf zurückgreifen.

Um zur Ernte einreisen zu können, müssen die Helfer strenge Auflagen erfüllen. Unter anderem gilt die Testpflicht, so Enno Glantz: „Das ist unser Glück, dass wir mittlerweile testen können. Das war letztes Jahr um diese Zeit noch nicht der Fall. Das bedeutet zwar eine finanzielle Belastung, aber letztendlich dennoch eine deutliche Verbesserung für uns.“

Zu den Maßnahmen zählen jedoch auch, dass es kleinere Arbeitsgruppen gibt. Außerdem gebe es Einkaufsmöglichkeiten im Betrieb und die Abläufe seien so geregelt, dass die Gruppen sich nicht untereinander treffen. „Wir wollen den Leuten die Wohn- und Lebensbedingungen jedoch nicht unmöglich machen. Sie sind selbstständige Mitarbeiter und es ist nicht unser Ansinnen, sie hier einzuschränken“, so Enno Glantz. Stattdessen setze er auf das Vertrauen zwischen ihm und den Arbeitnehmern: „Bislang war es immer so, dass sich jeder geäußert hat, wenn er sich nicht gefühlt hat. Wir fangen denjenigen auf und begleiten ihn zum Arzt.“ Bislang habe es auf dem Hof jedoch noch keinen Corona-Fall gegeben.

Von Lena-Marie Walter