Wismar

Was für ein schönes Weihnachtsgeschenk! Ein neues Zuhause. Für vier Familien ist dieser Traum in Erfüllung gegangen. Sie haben eines der sechs farbigen Reihenhäuser im Wismarer Wohngebiet an der Lübschen Burg Ost bezogen. In den übrigen zwei legen Mitarbeiter einer Malerfirma noch Hand an. Diese Häuser sollen im Januar bezugsfertig sein.

Die Colorado 25 GmbH in Kühlungsborn baut hier seit Oktober 2019 insgesamt 25 Townhouses ( Stadthäuser) mit hanseatischer Giebelarchitektur. Der Firmenname Colorado leitet sich von der Farbigkeit (Color) ab. Nach dem ersten abgeschlossenen Bauabschnitt mit sechs Häusern hat bereits der zweite begonnen. Die Reihe wird mit weiteren sechs Zweigeschossern entlang der Straße Am Festplatz fortgesetzt.

Auch diese Wohnhäuser sollen bereits verkauft sein, wie Hans-Joachim Hohlweg von der W&N Immobilienvertriebsgesellschaft in Rostock-Warnemünde auf OZ-Anfrage mitteilt. Die Hälfte der Käufer will selbst im Townhouse wohnen, die andere nutzt es als Anlageobjekt.

Reihenhäuser entstehen entlang der Straße Am Festplatz

Die zweigeschossigen Reihenhäuser verfügen über eine Wohnfläche von 112 bis 142 Quadratmetern mit vier oder fünf Zimmern, großzügigen Glasflächen und einem verglasten Erker. Die Wohngebäude haben verschiedene Ziergiebel und variieren auch in der Farbgebung. Zu jedem Townhouse gehören ein kleiner sonniger Vorgarten, ein Schuppen und zwei Autostellplätze. Die Zufahrt erfolgt von der Straße Am Festplatz.

Die Wohnhäuser kosten zwischen 319 000 und 353 000 Euro. Der Preis sei abhängig von der Lage, Objektgröße und Ausstattung der Immobilie. Im Durchschnitt koste der Quadratmeter rund 2800 Euro.

Von Haike Werfel