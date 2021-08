Kahlenberg

13 Frauen und Männer aus Mecklenburg-Vorpommern, die in der Landwirtschaft tätig sind, haben sich in den letzten zwölf Monaten zum Bauernhofpädagogen weitergebildet. Gestern erhielten sie auf dem Demeter-Hof Himmel und Erde in Kahlenberg, Gemeinde Zurow, ihre Zertifikate. Sie sind die Ersten im Land, die diese Qualifizierung an der Naturschule MV in Wismar absolvierten.

Kerstin Wolff plant Bauernhofspielgruppe

„Wir wollen den Kindern und Erwachsenen die Landwirtschaft nahebringen, sie an die Natur heranführen und erklären, wie Lebensmittel hergestellt und die Tiere gehalten werden“, sagt Kerstin Wolff vom Biobauernhof in Martensdorf bei Wismar. Sie und ihr Lebensgefährte Joachim Bienstein betreiben Ackerbau und halten Legehennen im mobilen Stall. In den bauernpädagogischen Angeboten gehe es ums Erleben, Ausprobieren, Entdecken, Spielen und Begreifen. „Wir haben in der Weiterbildung handwerkliche Fähigkeiten erworben, wie wir unsere Ideen umsetzen können. Dafür gibt es vielfältige Möglichkeiten, verschiedene Verfahren und Techniken“, berichtet Kerstin Wolff, die zudem ausgebildete Erzieherin ist.

Sie möchte eine monatliche Bauernhofspielgruppe auf ihrem Hof anbieten. Kinder ab fünf Jahren sollen spielerisch mit allen Sinnen erfahren, was hier passiert. Wenn sie regelmäßig kommen, dann erleben sie den Jahreslauf auf einem Bauernhof. Auch Projekte zu den verschiedensten Themen kann sich Kerstin Wolff vorstellen, beispielsweise zum Huhn, Schaf oder Pferd, zu Kräutern und Getreidesorten. „Familien und Kleingruppen laden wir ein, Bauernhofluft zu schnuppern.“

„Erlebnisse auf Bauernhof sind einprägsamer als nur Theorie“

Bereits jetzt bietet sie an der evangelischen Grundschule „Robert Lansemann“ in Wismar ehrenamtlich Projekte an. „Wenn das Thema Huhn im Biologieunterricht behandelt wird, kommt die fünfte oder jetzt die sechste Klasse, weil’s letztes Jahr wegen Corona nicht möglich war, zu uns auf den Bauernhof. Die Kinder können die Hühner streicheln und auf den Arm nehmen. Sie erleben, wie gesunde Tierhaltung funktioniert. Solche Erlebnisse sind viel einprägsamer als nur die Theorie“, ist die Bauernhofpädagogin überzeugt. „Und zu jedem Bauernhofthema gibt es eine theoretische Grundlage. Unser Ziel ist, dass im Rahmen der außerschulischen Lernorte Kinder einmal im Monat vor Ort sein können und dass dies auch finanziert wird.“

Naturschule MV Die Naturschule MV in natura bietet die Weiterbildung zum Bauernhofpädagogen an. Sie hat ihren Sitz in Wismar. Maika Hoffmann und Dr. Anja Kofahl haben zehn Module erarbeitet. Ihr Bildungsansatz: das Zusammenwirken von Naturerfahrung, ökologischem Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung. In dem 22-tägigen Kurs, zumeist an zwei Tagen im Monat, geben die Natur- und Waldpädagogin und die Agrarwissenschaftlerin theoretische und praktische Impulse und vermitteln Methodenvielfalt. Wichtig ist ihnen zudem die Netzwerkarbeit. Weil die Weiterbildung gefördert wird, haben die Teilnehmer nur Ausgaben für Anreise, Übernachtung und Verpflegung. Für den neuen Kurs ab November sind noch Anmeldungen möglich per E-Mail an naturschule@in-natura.de

Kooperationen von Betrieben mit Kitas und Grundschulen wünschenswert

Dörte Wolfgramm-Stühmeyer (r.) und und Stefanie Blankenhorn haben mit den Kindern Kräuterbutter hergestellt. Quelle: Haike Werfel

Bevor die frisch gebackenen Bauernhofpädagogen ihre Zertifikate erhielten, luden sie Mädchen und Jungen aus der Dorfschule Wismarer Land in Zurow sowie vom Bauernhofkindergarten ein, an Praxisstationen verschiedene Angebote auszuprobieren. Dörte Wolfgramm-Stühmeyer von einem Mutterkuhbetrieb und Stefanie Blankenhorn vom Erlebnis- und Kulturbauernhof Hoblaho ließen die Kinder Löwenzahn, Brennnessel und Spitzwegerich sammeln und Kräuterbutter herstellen. „Es ist erschreckend, wie wenig Kinder von der Landwirtschaft wissen. Sie glauben, die Milch kommt aus dem Kühlschrank oder aus dem Supermarkt“, sagt die Inhaberin des Landwirtschaftsbetriebes Wolfgramm. „Es sollte Kooperationen von Einzelbetrieben mit Kitas und Grundschulen geben, damit die Kinder regelmäßig vorbeikommen und Einblicke in die Landwirtschaft erhalten.“

Ideen, Inspiration und Anregungen aus der Gruppe

Kerstin Wolff (l.) vom Bio-Bauernhof Martensdorf hat für die Kinder Holzeier in einem Korb mit Strohhäcksel versteckt. Quelle: Haike Werfel

Hartmut Brümmer vom Hof Viezen hatte aus grünen Kartoffeln, die wegen des natürlichen Giftstoffs Solanin nur noch an Schweine verfüttert werden, Stempel hergestellt. „Wir stempeln mit Erdfarbe und Farben, die wir aus Pflanzen, Beeren und Blumen gewinnen“, erklärt er. Jennifer Dietel vom Alpakahof Bresegard fertigte mit den Kindern Armbänder aus Alpakawolle an. Wanderschäferin Katharina Jaeschke, die mit ihren Tieren über Stock und Stein und um Bäume herumgeht, hatte einen Hindernisparcours aufgebaut. Kerstin Wolff ließ die Kinder Holzeier in einem Korb mit Strohhäcksel suchen und in eine Papppackung legen.

„Die Weiterbildung war auch wichtig für Ideen und Inspiration. Wir haben aus unserer Gruppe Anregungen erhalten“, sagte Katharina Jaeschke. Sie ist Mitglied im Verein Lernort Bauernhof MV, der sich im vergangenen Jahr gegründet hat. „Den wollen wir voranbringen und die Netzwerkarbeit verstärken.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) überreichte den frisch gebackenen Bauernhofpädagogen die Zertifikate. Die Weiterbildung wurde mit 60 000 Euro aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (Eler) gefördert. Auch für den nächsten Kurs, der im November beginnt, hat Schwerin die Eler-Mittel bereits zugesagt.

Von Haike Werfel