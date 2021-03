Wismar: Erste Tagesmütter gegen Corona geimpft

Wismar

Seit 2002 ist Gisela Hartstock (50) Tagesmutti. Damals, so erinnert sie sich, hat sie in der Zeitung gelesen, dass Tagesmütter gesucht werden. Inzwischen ist sie Vorsitzende des Wismarer Vereins „Tagesmütter-Kinderträume e.V.“. Am Montag hatte sie nach der Arbeit ihren ersten Impftermin gegen Covid-19.

„Ich bin wahrscheinlich die erste aus unseren Reihen, die sich impfen lässt. Viele meiner Kolleginnen haben mich gefragt, ob ich mich impfen lasse“, erzählt sie. Sie möchte anderen Mut machen für diesen Schritt. „Es ist super gelaufen und ging ganz schnell. Vor mir waren wohl schon 250 Menschen dran. Es tat nicht weh, ich fühle mich gut und die Spritze sieht in der Zeitung immer größer aus als sie ist!“

Die Arbeit ist für Tagesmütter gerade schwieriger als sonst. Viele gemeinsame Aktionen wie Sport- oder Musikangebote fallen aus. „Wir haben dafür jetzt verschiedene Koffer mit Inhalten gepackt, die kostenlos an unsere Mitglieder verliehen werden.“ So bleibt es für die kleinen Kinder spannend!

Von Nicole Hollatz