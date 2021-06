Wismar

In der Hansestadt Wismar legt nach monatelanger Corona-Zwangspause am Mittwoch, 23. Juni, das erste Kreuzfahrtschiff an. Die „Hanseatic Inspiration“ der Reederei Hapag Lloyd wird gegen 7.30 Uhr am Liegeplatz 17 in der Stockholmer Straße erwartet, wie das Columbus Cruise Center Wismar mitteilt. An Bord sind 163 Passagiere.

Wismar hat nicht so viele Kreuzfahrtanläufe wie Rostock, aber immerhin 14 sind es im Jahr 2019 gewesen – also vor der Corona-Pandemie. In diesem Sommer soll am 13. Juli noch die „Artania“ von Phoenix Reisen in der Hansestadt festmachen.

Die „Hanseatic Inspiration“ ist 138,77 Meter lang, 22 Meter breit und fährt unter der Flagge Bahamas. Sie kommt von Binz und wird den Wismarer Hafen am Mittwochabend um 20 Uhr in Richtung Ochseninseln (Flensburger Förde) wieder verlassen.

Von Ellen Kopischke