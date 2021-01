Wismar

Mit vereinten Kräften braucht es gar nicht viel Schnee für so einen kleinen süßen Schneemann. Aber: Größer wäre schöner, da sind sich Juri (7) und Philip Drewes einig. Dick eingepackt nutzen sie den Schnee am Brunnen in der Krämerstraße zum Schneemannbauen. Ein Minischneemann angesichts der Matsche.

Bei leichten Plusgraden schmilzt der Schnee schnell. „Vielleicht finden wir noch eine Wiese, wo mehr liegt“, hofft der Papa. Juri nickt – Schneemannbauen macht Spaß! Andere Orte in Wismars direkter Nachbarschaft haben gar keinen Schnee abbekommen.

Die Temperaturen werden sich auch erstmal nicht ändern, am Samstag und auch in den kommenden Tagen könnte Sonne dazu kommen. Schnee ist erst einmal nicht mehr in Sicht. Und wenn dann nur als „Schnegen“, als Mischung aus Schnee und Regen.

Von Nicole Hollatz