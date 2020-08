Wismar

Es war eine etwas andere Begrüßung zum neuen Schuljahr. Eigentlich sollte es – wie in jedem Jahr – eine große Veranstaltung für alle Schüler in der Sporthalle der Regionalen Schule „ Bertold Brecht“ am Friedenshof werden. Wegen der Corona-Einschränkungen fiel die am Montagmorgen jedoch etwas kleiner aus. Schüler, Lehrer, Eltern kamen zum Teil mit Gesichtsmasken zum ersten Schultag.

„In diesem Jahr läuft alles etwas anders“, erklärt Schulleiterin Sylvia Upahl gleich zu Beginn. Ab 7.40 Uhr hatten sich die Kinder vor der Brecht-Schule am Friedenshof in Wismar versammelt. Bevor es ins Gebäude hineinging, haben die jeweiligen Klassenlehrer die Namen ihrer Schüler vor der Eingangstür laut aufgerufen. Erst als diese eine Schlange gebildet hatten, ging es ins Gebäude.

Evangelische Schule startet mit Freiluftgottesdienst

Etwa zur selben Uhrzeit kommen die Schüler der Evangelischen Schule „ Robert Lansemann“ in Wismar-Süd an – alle gleichzeitig. Auch dort ist jedoch genügend Platz, um zumindest etwas Abstand zu halten. Das Schuljahr hat dort mit einem Freiluftgottesdienst begonnen. An der Freien Schule hat zudem jede Klasse ihren eigenen Zugang zum Klassenraum in dem großem Neubau.

An der Brecht-Schule am Friedenshof begrüßte Schulleiterin Sylvia Upahl die neuen Schüler am Vormittag zudem in kleinerer Runde. „Normalerweise versammelt sich die ganze Schulgemeinschaft zum Start ins neue Schuljahr in der Sporthalle. Heute sind es aber nur die fünften Klassen“, kommentiert sie.

Schulleiterin: „ Schulstart im Mini-Format“

So sitzen die Jungen und Mädchen der neuen fünften Klassen – frisch eingekleidet in ihre neuen Schul-T-Shirts – auf den Bänken in der Sporthalle. Das Begrüßungsprogramm fällt schmal, aber dennoch herzlich aus. Drei Schüler der sechsten Klassen haben für ihre Nachfolger etwas vorbereitet.

Unter anderem berichtet ein Schüler, wer überhaupt der Namensgeber der Schule war. „In diesem Jahr findet bei uns zum Schulstart alles im Mini-Format statt“, sagt Sylvia Upahl tröstend. Auch einen Händedruck zur persönlichen Begrüßung mit ihrer neuen Schulleiterin und den Klassenleitern fällt für die Jungen und Mädchen aus.

Bildungsministerin will Maskenpflicht in der Schule

Sie machen allerdings zum Teil schon vor, was Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) am Montagmorgen öffentlich in Erwägung zog. Sie plädiert nämlich für eine verpflichtende Mund-Nase-Bedeckung auch in den Schulen. „Ich halte es für gut, wenn wir da auf Nummer sicher gehen“, sagte sie.

„In diesem Jahr findet bei uns zum Schulstart alles im Mini-Format statt.“ Schulleiterin der Bertold-Brecht-Schule in Wismar, Sylvia Upahl Quelle: Nicole Hollatz

In öffentlichen Verkehrsmitteln besteht die Maskenpflicht bereits seit Monaten. Am Montagmorgen ärgerte sich ein Vater jedoch, als der den Schulbus Richtung Bobitz abfahren sah. Einige Kinder hätten keine Maske getragen. Zudem habe es großes, dichtes Gedränge im Bus gegeben. Er selbst gehöre als Asthmatiker zur Risikogruppe und könne nur noch mit dem Kopf schütteln.

Asthmatiker ärgert sich: Schulkinder sitzen ohne Maske im Bus

Wenn die Kinder so im Bus sitzen, könnten sich die Schulen das Hygienekonzept auch sparen, so der Wismarer. Die Busfahrer des landkreiseigenen Busunternehmens Nahbus sind jedoch dazu angehalten, keinen Schüler an der Bushaltestelle stehen zu lassen. Sie müssen die Kinder auch ohne Maske mitnehmen. Das betonte Ingo Funk, Beigeordneter der Landrätin in Nordwestmecklenburg und verantwortlich für den Bereich Schule, noch einmal.

Die Schüler der Evangelischen Schule „Robert Lansemann“ in Wismar-Süd kommen am Montagmorgen alle gleichzeitig an. Auch dort ist genügend Platz, um etwas Abstand zu halten. Das Schuljahr begann dort mit einem Freiluftgottesdienst. Quelle: Nicole Hollatz

Zum Schulstart ist zudem die Polizei verstärkt in der Nähe der Schulen im Einsatz. Die Beamten wollen den Kindern die Verkehrsregeln näherbringen. Die Polizeiinspektion Wismar fordert außerdem alle Verkehrsteilnehmer zu besonderer Achtsamkeit und Rücksichtnahme auf.

In ganz Nordwestmecklenburg gehen 14 910 Jungen und Mädchen zur Schule. 5560 Kinder wurden für dieses Schuljahr eingeschult.

Von Michaela Krohn