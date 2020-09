Wismar

Nach dem Zusammenschluss ihrer drei Vereine haben sich Kampfsportler aus Wismar und Nordwestmecklenburg nun endlich bei einem gemeinsamen Training besser kennengelernt. „Das sollte schon längst passiert sein, doch wegen der Corona-Pandemie ist es erst jetzt möglich gewesen“, berichtet Rico Kuhles von der Aikidoschule Nordwestmecklenburg. Die hat sich 2017 mit dem Budokan Jin Hwa aus Klütz zum Kampfkunstverein „BuDo M-V“ zusammengeschlossen. Anfang des Jahres 2020 ist dann noch das BJJ-Team aus Wismar dazu gekommen.

BJJ steht für Brazilian Jiu-Jitsu. Trainerin Carmen Jahnke bietet die abgewandte Form von Judo seit 2013 in Wismar an. Sie hat die besondere Art des Jiu-Jitsu in Australien kennengelernt und ist die erste weibliche Schwarzgurtträgerin dieser Kampfsportart in Deutschland. Ziel ist es, den Gegner durch Hebel- und/oder Würgetechniken zur Aufgabe zu zwingen.

Anzeige

Gruppen konnten viel voneinander lernen

Trainiert hat Carmen Jahnke mit den anderen Kampfsportlern im Wismarer Dojo in der Lübschen Straße 95. Los ging es mit einer Lehrstunde der koreanischen Kampfkunst Taekwondo, geleitet vom Klützer Markus Arndt. Es wurden unter anderem verschiedene Tritte geübt. Danach übernahm Rico Kuhles den Unterricht. Zunächst wurde ein Handgelenkshebel geübt. Es folgte eine Wurftechnik, die dann etwas später auch mit dem Kampfstock geübt wurde.

Weitere OZ+ Artikel

Nach gut drei Stunden stand das Fazit der Teilnehmer fest: Alle drei Gruppen konnten viel voneinander lernen – nicht nur sportlich und privat. Schon bald soll das nächste Treffen stattfinden.

Von OZ