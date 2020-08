Wismar

Am 1. August sind die neuen Abc-Schützen in Wismar und der Umgebung eingeschult worden. Nach und nach veröffentlicht die OSTSEE-ZEITUNG die Klassenfotos der Erstklässler. Heute sind die Mädchen und Jungen der Freien Grundschule und der Neuen Grundschule an der Reihe. Beide Schulen befinden sich in Wismar.

Die Erstklässler der Freien Schule Wismar Quelle: Heiko Hoffmann

Die Klasse 1a der Neuen Grundschule Wismar Quelle: Nicole Hollatz

Die Klasse 1c der Neuen Grundschule Wismar Quelle: Nicole Hollatz

Von OZ