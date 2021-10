Wismar

In mehreren deutschen Großstädten gehen am Sonnabend, 23. Oktober, Gegner der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf die Straßen – auch in Wismar. Organisator ist die Bewegung „Es reicht“, die bereits mehrere solcher Demos bundesweit durchgeführt hat.

In Wismar sind zwei Versammlungen angemeldet, die zeitlich versetzt stattfinden und von der Polizei begleitet werden. Die erste Aktion ist ein Autocorso durch einige Stadtteile von Wismar sowie den Landkreis Nordwestmecklenburg, wobei als Start- und Endpunkt der Parkplatz Turmstraße 3 dient. Deshalb werden die dortigen Parkflächen von 9 bis 16 Uhr zeitweise gesperrt.

Kreuzungen werden abgesperrt

Die zweite Versammlung beginnt um 14.30 Uhr auf dem Marktplatz und erfolgt als Aufzug durch die Innenstadt. Es wird darauf hingewiesen, dass in dieser Zeit mit verkehrsbedingten Einschränkungen zu rechnen ist.

Die Polizei wird den Autokorso begleiten, um Kreuzungsbereiche abzusperren, falls es nötig werden sollte. Bundesweit wird in allen Bundesländen jeweils in einer Stadt demonstriert. Bei den vorangegangen Aktionen dieser Art in Mecklenburg-Vorpommern sind die Teilnehmerzahlen eher gering geblieben.

In Wismar waren in diesem Jahr von Februar bis in den Sommer hinein Gegner der Corona-Maßnahmen jeden Montag in der Stadt unterwegs.

Von OZ