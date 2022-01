Wismar

Ein großer Tag für Eseldame „Tina“ und die beiden Ponys „Iwan“ und „Lotti“. Ihre Tier-WG bei den Rindern wird heute aufgelöst. Sie ziehen innerhalb des Tierparks um. Die „Umzugsfirma“ – die Tierpflegerinnen Sheila Dillner, Melanie Hormann und Eva Morgenstern – steht bereits startklar vor dem grünen Zaun des Geheges. Das weibliche Trio zuppelt die Halfter zurecht, die den Vierbeinern in wenigen Augenblicken um den Hals gelegt werden, und redet ruhig auf sie ein. Die tierische Wohngemeinschaft hat gleich unter menschlichem Begleitschutz einen kleinen Marsch zu ihrem neuen Zuhause vor sich: den Bauernhof in etwa 200 Metern Entfernung. Was sie nicht ahnen: Dort wartet bereits eine neue Mitbewohnerin, die neuen Schwung in das WG-Leben bringen wird.

Esel liebt Pony

Mit „Iwan“ an der Seite geht Eva Morgenstern vorweg. In der trüben Jahreszeit mit Nieselregen ist gerade kein Besucher zu sehen. Dicht folgt ihnen „Tina“. „Hoffentlich geht sie problemlos über die Brücke“, sagt Melanie Hormann, die die 20-jährige Eseldame am Strick führt. Nicht ohne Grund geht „Iwan“ vorweg. „Tina“ ist nämlich total in das Pony verliebt und folgt ihm überall hin – und so eben nun auch über die Brücke, ohne Probleme zu machen. Völlig unbeeindruckt von der Situation tappelt „Lotti“, geführt von Sheila Dillner, hinterher.

Bringen die Tiere in ihr neues Zuhause: (von vorne nach hinten) Eva Morgenstern mit „Iwan“, Melanie Hormann mit „Tina“ und Sheila Dillner mit „Lotti“. Quelle: Jana Franke

Sind Esel verunsichert oder gar ängstlich, bleiben sie einfach stehen. Den Beweis liefert „Tina“ sogleich. Am neuen Bauernhof angekommen, setzt sie die rosarote Brille ab und zeigt, wie störrisch Esel wirklich sein können; egal, ob die Liebe ihres Lebens vor ihnen geht oder nicht. Objekt, das ihr ein wenig Unsicherheit einflößt, ist eine Entwässerungsrinne. Dort einfach rübersteigen? Ähm, nö?! In der Tat ist nichts zu machen. „Tina“ bleibt einfach auf dem Fleck stehen und rührt sich nicht mehr. Melanie Hormann bleibt nichts anderes übrig, als die Eselin an dem silbernen Abfluss vorbeizuführen und den Weg in Richtung Stall dort fortzusetzen, wo „Tina“ das Metall nichts mehr anhaben kann.

„Püppi“ hat weiten Weg hinter sich

Wie zum Dank macht die Eselin die bekannten Rufgeräusche. Das wiederum macht jemanden neugierig, die vorsichtshalber noch im Stall „eingesperrt“ ist: „Püppi“. Sie ist erst seit Dienstag im Tierpark. Melanie Hormann und ein Kollege haben die erst 2018 geborene Eselin aus Magdeburg geholt. Dort war sie bei einer älteren Dame zu Hause. „Sie konnte sich aber nicht mehr um das Tier kümmern“, erklärt die Tierpflegerin. Bekannte der Rentnerin kümmerten sich um den Verkauf von „Püppi“, die nun aufgeregt die Laute von „Tina“ zu orten versucht.

Sheila Dillner öffnet vorsichtig den Zaun des neuen Geheges, das mindestens dreimal so groß ist wie die alte Tier-WG. „Wir bringen die Ponys in den Stall“, sagt sie zu den beiden anderen Frauen. Schließlich sollen sich „Tina“ und „Püppi“ erst einmal beschnuppern. Und das läuft erstaunlich gut. Von Zickenkrieg keine Spur. Es ist deutlich zu spüren, dass „Püppi“ die Nähe zu ihrer neuen Mitbewohnerin sucht. „,Tina‘ ist eben die Ältere und erfahrener. Das merkt ,Püppi und gibt ihr Sicherheit“, erklärt Melanie Hormann.

Wenig später werden auch „Iwan“ und „Lotti“ dazugeholt. Außer Rand und Band läuft das Duo erst einmal über die Freifläche. So viel Platz – das nutzen sie aus. „Im Sommer kommt noch die Weide dazu“, freut sich Sheila Dillner. Alle vier Tiere genießen die Weite ihres neuen Zuhause. „Für alle ist es ein neutraler Ort, den niemand zuvor kannte. Das macht die erste Begegnung einfacher“, schätzt Melanie Hormann ein.

Weitere Pläne für nächstes Jahr

Offiziell eröffnet wird der Bauernhof, wenn die Sonne höher steht. Tierpark-Chef Michael Werner spricht von einer Bauernhochzeit mit Baufirmen, Planern, Förderern und Vereinsmitgliedern, um nur einige zu nennen. „Es haben viele verdient, eingeladen zu werden“, kommentiert er.

Nachmieter für die alte Freifläche und den Stall der Ponys und ihrer Eseldame sind auch schon gefunden: Kängurus. Ihr Zuhause wird dann noch durch eine begehbare Vogelvoliere erweitert. Mit der Fertigstellung rechnet Michael Werner spätestens Ende 2024.

Von Jana Franke