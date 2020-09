Wismar

Nach der „ Europa“ ist nun auch die „ Europa 2“ nach Wismar gekommen. Und das als Überraschungsgast. Das Schiff hatte sich erst im Laufe des Tages angemeldet, da es aufgrund von Reisewarnungen umgeroutet werden musste.

Kurz vor 16 Uhr kam es am Freitagnachmittag am Alten Hafen an. „ Wismar ist ein schöner Stopp“, erklang es aus einem Lautsprecher von Bord. Und schon kurz darauf verließen die ersten Passagiere den Kreuzliner zu Fuß in Richtung Altstadt, um Wismar zu erkunden. Viel Zeit hatten sie dafür nicht. Nach nur einer Nacht in der Stadt geht die Seereise bereits am Sonnabend um 7 Uhr weiter.

Das 225 Meter lange und 30 Meter breite Kreuzfahrtschiff ist aus Hamburg gekommen und fährt weiter ins schwedische Stockholm. Es ist mit 103 Passagieren unterwegs.

Es ist der zweite Anlauf eines Kreuzfahrtschiffs im Corona-Jahr. Am 16. September ist die „ Europa“ zu Gast gewesen. Das Nachfolgerschiff „ Europa 2“ gehört wie die „ Europa“ der Reederei Hapag-Lloyd, ist in Frankreich gebaut worden und seit 2013 auf den Weltmeeren unterwegs.

Von Kerstin Schröder