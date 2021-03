Wismar: Extremsportlerinnen marschieren wieder 100 Kilometer

Wismar

Christiane Lenz und Michaela Kairies marschieren wieder und haben ein Ziel vor Augen: Sie wollen ihre nächste Medaille. Dafür trainieren die Extrem-Sportlerinnen gerade jede Woche zweimal. Jeweils 40 bis 50 Kilometer legen sie dann in straffem Tempo zu Fuß zurück. Beim Wettkampf am 4. April ist es noch ein viel weiterer Weg: Dann wollen sie zusammen wieder 100 Kilometer schaffen.

„Eigentlich wollten wir die Strecke beim Mega-Marsch in Hamburg absolvieren, doch wegen der Corona-Pandemie sind alle Teilnehmer in ihren Heimatregionen unterwegs“, berichtet Michaela Kairies. Durch ihre Heimatstadt sind die Wismarerinnen deshalb auch schon Ende Oktober vergangenen Jahres marschiert. Nun gibt es eine Neuauflage, denn sie wollen wieder in die Ruhmeshalle (Hall of Fame) ihrer Sportart. In die schafft es jeder, der 100 Kilometer in 24 Stunden zurücklegt oder 50 Kilometer in zwölf Stunden.

Spenden erwünscht

Christiane Lenz und Michaela Kairies haben sich für die längere Tour entschieden. Und damit es noch schwerer wird, stellen sie sich sportlichen Herausforderungen während des Marsches. Vorschläge, wie zum Beispiel das Überwinden einer steilen Treppe, können ihnen dafür ab sofort gemacht werden. Die Aufgaben kommen zusammen in einen Lostopf und jeweils alle zehn Kilometer wird eine gezogen und absolviert. Für das Absolvieren sind Spenden erwünscht, denn wie auf den vergangenen Märschen soll auch diesmal für den guten Zweck gesammelt werden.

Engelsflügel mit Herz

Im Herbst 2020 haben die Frauen Spielsachen und Geld für den Verein „Licht am Horizont“ eingesammelt – diesmal ist das Hospiz in Bernstorf an der Reihe. Dorthin wollen die beiden Frauen am 19. März während ihres Trainings marschieren, um sich ein Bild von der Arbeit dort zu machen und um zu erzählen, was sie vorhaben. Das Vereinskonto gehört dem Verein Tätowierte gegen Krebs, dessen Vorsitzender wegen seiner Vergangenheit in der rechten Szene umstritten ist. „Aber jeder Cent geht ans Hospiz, das werden wir auch nachweisen“, betont Michaela Kairies. Einige Spenden sind auch schon eingegangen.

Um künftig nicht mehr auf fremde Vereinskonten angewiesen zu sein, gründen Christiane Lenz und Michaela Kairies bald ihren eigenen Verein namens „Engelsläufer“. Das Symbol zeigt zwei Engelsflügel und ein Herz. „Weil wir gerne etwas Gutes tun“, erklärt Michaela Kairies. Dazu gibt es zwei Fäuste, die sich abklatschen. „Das machen wir auch immer, wenn wir im Ziel sind.“

Eskorte von Hundesportlern

Auch begleitet werden die Sportlerinnen wieder: Beim letzten Mal haben die moralische Unterstützung Feuerwehrleute übernommen, diesmal gibt es eine tierische Eskorte dank der Wismarer Hundesportler. „Das freut uns sehr“, betonen die Sportlerinnen.

Die Herausforderungen für ihre Tour am 4. April können an folgende E-Mail gesendet werden: zusammen-gehen.@mail.de

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Kerstin Schröder