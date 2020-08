Wismar: FDP will Ersatzbau der Hochbrücke neu diskutieren

Wismar

Heiße Tage, heißes Thema: Die Hochbrücke wird die Wismarer Bürgerschaft beschäftigen. Für die Sitzung am Donnerstag, 27. August, will die FDP einen Antrag einbringen, dass der Beschluss von 2018 zur bevorzugten Variante des Ersatzbaus – der sogenannten Variante 4 – aufgehoben werden soll. Fraktionschef René Domke erklärt dazu: „Die Variante 4 hat sich erledigt. Zugleich wollen wir einen Prozess anstoßen, bei dem Wismar sagt, in welche Richtung die neue Variante gehen soll. Wir sollten von uns aus proaktiv auf das Land zugehen.“

Die 50 Jahre alte Hochbrücke ist verschlissen und muss erneuert werden. Von der Variante 4 hat sich das Land im Juli wieder verabschiedet. Die Brücke ist Teil einer Landesstraße. Daher ist das Land Mecklenburg-Vorpommern für einen ersatzweisen Neubau zuständig. Die Variante 4 sollte über das Wismaria-Gelände verlaufen, auf dem eine alte Malzfabrik steht. Das Land war vom Abriss der Denkmalruine ausgegangen. Doch der neue Eigentümer und Investor des Gebäudes möchte dieses sanieren und das Quartier entwickeln.

Schelte und nach vorne gucken

René Domke meint: „Vieles hätte früher passieren können. Aber wir wollen nicht nur Schelte betreiben, wir wollen vor allem konstruktiv nach vorne gucken.“

Für Sönke Reimann von der AG Baukultur und für die FDP Mitglied im Bauausschuss der Bürgerschaft ist es eine logische Folge, wenn der 2018 gefasste Beschluss aufgehoben wird. Er fordert, dass Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt werden und schon im Vorfeld eine breite Beteiligung von Bürgern und Behörden stattfindet.

"Wir sollten jetzt nicht Fehler der Vergangenheit wiederholen. Wir brauchen eine breite Beteiligung." Sönke Reimann, AG Baukultur und für die FDP im Bauausschuss Quelle: Heiko Hoffmann

Sönke Reimann hat im Namen der FDP-Fraktion bereits in der August-Sitzung des Bauausschusses eine Reihe von Fragen zum Thema Hochbrücke gestellt. So wolle man wissen, „welche künftigen Maßnahmen verhindern sollen, dass es bei Wismar betreffenden Großprojekten nicht wieder zu jahrelangen kostenintensiven, aber dann vergeblichen Planungen kommen wird“. Die meisten Fragen beziehen sich auf Abläufe in der Vergangenheit. Der Verwaltung werden Versäumnisse vorgeworfen.

FDP erwartet ergebnisoffene Diskussion

Durch die neue Situation erwartet die FDP eine ergebnisoffene Diskussion. Dabei sollte der Eigentümer der Malzfabrik einbezogen und die Möglichkeit zur Entwicklung eines Quartiers mit hoher Wohn- und Lebensqualität gesehen werden. Es gehe um Alternativen zum motorisierten Individualverkehr und „des nicht mehr zu erwartenden Zuwachses durch eine rasant prosperierende Werft“, so die FDP.

Die Liberalen setzen ihre Hoffnung auf den gefassten Beschluss zum Erstellen eines Verkehrsentwicklungsplanes „mit partizipativer Bürgerbeteiligung“, sagt Sönke Reimann. Daraus könnte die Wismarer Position zur neuen Vorzugsvariante des anstehenden Hochbrückenersatzbaus entwickelt werden.

Die Hochbrücke über den Mühlenteich ist marode. Jetzt muss eine neue Variante gefunden werden. Quelle: Heiko Hoffmann

Das Land will zügig weitermachen

Fraglich erscheint aktuell, ob die zeitlichen Pläne der Liberalen und der AG Baukultur mit denen des Landes vereinbar sind. Denn das Land will schon bis Jahresende eine neue Variante zum Ersatz für die Hochbrücke präsentieren.

Auf die OZ-Frage, wann mit dem frühesten Baubeginn für einen Ersatzbau zu rechnen ist, teilt das Schweriner Verkehrsministerium mit: „Ziel der Straßenbauverwaltung ist es, den Ersatzneubau der Hochbrücke nach Fertigstellung der derzeit laufenden Baumaßnahme am Bahnübergang Poeler Straße zu beginnen.“ Wann das konkret sein wird, lasse sich erst nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens inklusive der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie der privat Betroffenen sagen. Zudem müsse klar sein, „dass nicht langwierige Klageverfahren den Bau verzögern“, so das Ministerium.

Restlaufzeit ist vorläufig

Die Restlaufzeit der Hochbrücke wurde 2012 mit zehn Jahren angegeben. Geht das Ministerium davon aus, dass die 1970 eingeweihte Brücke solange nutzbar ist, bis ein Ersatzbau fertig ist? Dazu erklärt Sprecherin Renate Gundlach: „Bei der als Restlaufzeit bekannten Angabe von zehn Jahren handelt es sich um eine vorläufige Restnutzungsdauer. Die nächste große Hauptprüfung findet im kommenden Jahr statt.“

Im Ergebnis dieser Hauptprüfung werde die weitere Restnutzungsdauer neu betrachtet. „Nach aktuellem Wissensstand geht die Straßenbauverwaltung davon aus, dass die Hochbrücke unter den aktuellen Verkehrseinschränkungen bis zur Fertigstellung eines Ersatzneubaus nutzbar ist“, so das Ministerium.

Im April 2020 fand eine Sonderprüfung der Hochbrücke statt. Im Ergebnis sei die Gesamtzustandsnote von 3,5 bestätigt worden. Schlechter geht es kaum. Immerhin, eine sichtbare Verschlechterung des Bauwerkszustands sei nicht festgestellt worden.

Das Land und der Denkmalschutz

Die lange Zeit geltende Vorzugsvariante hatte das Ministerium im Juli mit dem Hinweis verworfen, dass das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern das „ Wismaria“-Gebäude als Einzeldenkmal ansieht. Das sorgte allgemein für Verwunderung, weil dieser Umstand nicht neu ist.

Das Ministerium bestätigt auf OZ-Nachfrage den bekannten Denkmalstatus, erklärt aber: „Da der bisherige Eigentümer keine Absichten zeigte, das Ensemble zu nutzen und in diesem Sinne zu sanieren und zu erhalten, war es bereits zu einer Ruine verfallen und es war davon auszugehen, dass die Denkmalschutzbehörde unter diesen Umständen einem Abriss zustimmt. Mit dem Verkauf an den neuen Eigentümer, der die Wismaria erhalten, sanieren und nutzen möchte, haben sich die Umstände geändert. Aus diesem Grund hat die Straßenbauverwaltung auch die Denkmalschutzbehörde vorzeitig einbezogen. Vorgesehen ist dies erst im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens bei der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange.“

Von Heiko Hoffmann