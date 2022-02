Wismar

Fußgänger und Radfahrer reiben sich am Mittwoch gegen 10.30 Uhr die Augen. Ein Audi fährt schnurstracks auf ihrem Weg. Dieser führt seit Mai 2020 quer durch Wismars größte Baustelle in der Poeler Straße. Gebaut wird eine Unterführung für Autos und eine Überführung für die Bahn. Für Fahrzeuge ist die Baustelle gesperrt. Vom Altstadtring geht es über die Hochbrücke in Richtung Haffeld und Insel Poel.

Falsch abgebogen ist der Audifahrer auf der Umleitungsstrecke am Bahnhof. Ab da schlängelt er seinem weißen Audi mit Kennzeichen für Bad Segeberg auf der Baustraße weiter über die Gleise am alten Stellwerk und immer weiter geradeaus. Bauzäune und der schmale Weg – wird schon seine Richtigkeit haben. Doch dann wird es richtig eng.

Die letzte Kurve ist zu eng

Beim Einbiegen in die Poeler Straße muss zwischen Hauswand und Zaun eine 90-Grad-Kurve bewältigt werden. Das ist ärgerlich. Der Mann versteht die Welt nicht mehr. Was ist da los, denkt er sich.

„Haben Sie nicht gesehen, dass hier eine Baustelle ist“, wird er gefragt. Nein, er habe es nicht mitbekommen. Nur noch die Ecke, dann hätte er es geschafft. Der Versuch, den Bauzaun zu verrücken, misslingt. Das Auto lässt sich in der Baustelle nicht wenden. Also geht es rückwärts wieder zum Anfang und dann außen um die Stadt herum.

Sogar Wohnmobile schon gesichtet

Für die Bauleute sind Autos indes keine Seltenheit. Ein Arbeiter erzählt, dass hier fast wöchentlich Falschfahrer gesehen werden. Manch einer schenkt Navi und maps.me mehr Aufmerksamkeit und Glauben als Augen und Verstand. Sogar Wohnmobile wurden schon gesichtet. Ein paar Monate wird noch an der Straßenunterführung gearbeitet. Mal sehen, wer sich noch verirrt.

Von Heiko Hoffmann