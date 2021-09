Wismar

Hundekot auf den Gehwegen, Müll auf öffentlichen Plätzen, Autos in der Fußgängerzone, Lärmbelästigung vor der Haustür – wie kann Wismar sauberer und sicherer werden? Die Politiker von Die Linke schlagen einen kommunalen Ordnungsdienst vor. Grund: Bislang seien Mitarbeiter des Ordnungsamtes vorrangig damit beschäftigt, Knöllchen an Autofahrer zu verteilen. Mit einem kommunalen Ordnungsdienst wäre mehr möglich, so Horst Krumpen. Der Vorschlag seiner Bürgerschaftsfraktion greife das auf, was die SPD schon 2019 zum Wahlkampfthema gemacht habe und was es in anderen Städten bereits gebe.

„Wir alle beklagen uns, dass Radfahrer auf Fußwegen unterwegs sind oder Hundebesitzer die Hinterlassenschaften ihrer Tiere nicht entfernen – das sind Aufgaben, die ein kommunaler Ordnungsdienst übernehmen könnte.“ Auch beim Befahren der Fußgängerzone könnte er eingreifen und so die Stadt liebenswerter machen und ein besseres Miteinander gestalten. Die Stadtverwaltung sollte deshalb prüfen, wie viel Geld für den Dienst, inklusive Ausbildung der Mitarbeiter, nötig wäre, wie viel er einnehmen könnte und welche Verbesserungen möglich seien.

Polizei besser ausstatten

Hans-Martin Helbig (CDU) freut sich, dass Die Linke seine Partei ordnungspolitisch überholen möchte. Sie sollte dann aber auch im Land dafür stimmen, wenn es um die Ausstattung der Polizei geht. Radfahrer und Autofahrer in der Innenstadt anhalten darf im Allgemeinen nur die Polizei. Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) weist darauf hin, dass es nicht Aufgabe eines kommunalen Ordnungsdienstes sein sollte, eine andere Behörde zu entlasten. In der Polizeiinspektion Wismar gebe es viele unbesetzte Stellen. Deshalb sollten sich auf Landesebene alle Parteien dafür einsetzen, dass die Polizei besser ausgestattet wird.

Das derzeitige Ordnungs- und Sicherheitskonzept basiere nach Aussage des Bürgermeisters auf mehreren Säulen und solle gestärkt werden. In den Wohngebieten gebe es den Wunsch, den Kontrolldruck auf Falschparker zu erhöhen. Deshalb werde die Verwaltung im Haushalt eine deutliche Ausweitung der Stellen vorschlagen. Mindestens zwei Verkehrsüberwacher sollten zudem eine zusätzliche Ausbildung erhalten, damit sie im Bereich Sondernutzungen eingesetzt werden könnten. Die regeln zum Beispiel, was Ladenbesitzer oder Anwohner auf Gehwegen stellen dürfen. Laut Bürgermeister würden sich auf öffentlichen Flächen Dinge herausgenommen, die inakzeptabel seien.

Wachdienst mehr im Einsatz

Die zweite Säule sei ein privater Wachdienst. Der hätte im Bürgerpark angefangen und sei nun wegen erheblicher Ruhestörungen und Müllproblemen auch am Strandabschnitt in Wendorf, im Dendrologischen Lehrgarten, Ziegeleipark und im Hafenbereich im Einsatz. Er arbeite ausgesprochen effizient und eng mit der Polizei zusammen. „Und er hat tatsächlich dafür gesorgt, dass Ruhestörungen eingeschränkt werden konnten“, so der Bürgermeister. Im Haushaltsentwurf sollen für den Wachdienst zusätzlich 50 000 bis 60 000 Euro eingestellt werden.

Beim Thema Hundekot sollten, statt aufwendige Kontrollen einzuführen, die Halter weiterhin konsequent aufgefordert werden, die Hinterlassenschaften ihrer Tiere zu beseitigen, so der Bürgermeister. Der Hundekot werde ständig beseitigt, Tüten-Boxen sind aufgestellt.

Wahl-Plakatierung ausgeufert

Wie Jens-Holger Schneider (AfD) berichtet, hätte der kommunale Ordnungsdienst in Schwerin widersprüchliche Erfahrungen gesammelt. Deshalb wäre es sinnvoll, das Thema zunächst in den Ausschüssen zu beraten. Was ihn zurzeit ärgere, sei die Plakatierung im Wahlkampf. Die sei völlig aus dem Ruder gelaufen und sollte ebenfalls geahndet werden. Wie Bausenator Michael Berkhahn (CDU) erklärt, dürften Plakate sechs Wochen vor Wahlen überall dort aufgehängt werden, wo sie keine Gefahr darstellen, unter anderem für Autofahrer. Andere Kommunen hätten bestimmte Plätze für Wahlwerbung ausgewiesen, die Wismarer Bürgerschaft nicht.

Für Horst Krumpen steht die Wahlwerbung nicht an erster Stelle, wenn es um mehr Ordnung und Sicherheit in der Stadt geht. Dass der Wachdienst stärker von der Verwaltung eingesetzt werde, sei ein Eingeständnis, dass er gebraucht wird. „Diese Dienste sollten wir nicht einkaufen, sondern wir sollten uns selber kümmern“, fordert er.

Eine Entscheidung, ob es einen kommunalen Ordnungsdienst geben soll oder nicht, soll nun weiter im Verwaltungsausschuss der Bürgerschaft diskutiert werden.

Von Kerstin Schröder