Corona-Hilfen für den Einzelhandel: Als eine Möglichkeit sehen die Linken das Aussetzen der Parkgebühren während der Einschränkungen. Seit dem Mitte Dezember verordneten Lockdown sind die meisten Läden ohnehin zwangsgeschlossen. Doch auch in der Zeit danach wird es in Wismar bei den Gebühren bleiben.

Antrag zurückgezogen

Die Linksfraktion hat nach der Diskussion im Wirtschaftsausschuss der Bürgerschaft ihren Antrag zurückgezogen. Von der politischen Konkurrenz gab es keine Unterstützung. Die Verwaltung hat sich ebenfalls gegen das Aussetzen ausgesprochen.

Auch die von den Linken ins Spiel gebrachte Überlassung von Ordnungskräften an den Landkreis ist vom Tisch. Hintergrund der Überlegung war: Es würden in Corona-Zeiten weniger Verkehrsüberwacher benötigt, darum könnte der Kreis bei der Kontrolle der Corona-Regeln unterstützt werden.

Rechtsfreier Raum?

Aufgeworfen wurde im Wirtschaftsausschuss die Frage, ob außerhalb der Innenstadt zu wenig kontrolliert wird. Torsten Born (Freie Wähler) sprach von einem „rechtsfreien Raum“ und nannte als Beispiele Wendorf, Hoben und Köppernitztal. So würden etwa Handwerker auf Rasenflächen parken, weil sie wüssten, „da kommt keiner kontrollieren“.

Senator Michael Berkhahn ( CDU) entgegnete: „Wir haben keinen rechtsfreien Raum, wir sind nicht im wilden Westen“. Er räumte aber ein, dass es in der Pandemiezeit begrenzte Kapazitäten gibt. Auch Svenja Preuss ( FDP) meinte, dass in den Außenbereichen mehr kontrolliert werden müsste. Grundsätzlich halten die Liberalen an der Idee des kostenlosen Kurzzeitparkens in der Innenstadt fest.

Neun Verkehrsüberwacher

Nach Angaben der Stadt gibt es neun Planstellen für Verkehrsüberwacher. Eine Stelle ist Vollzeit, acht Stellen sind für sechs Stunden. Es werde in Schichten und am Wochenende gearbeitet, hinzu kämen Krankheitsfälle. Norbert Benz vom städtischen Ordnungsamt sagt dazu: „Wir bemühen uns, in den Außenbezirken zu kontrollieren. Aber der Parkdruck in der Innenstadt ist größer.“

400 Verstöße in sechs Wochen

In den sechs Wochen vom 1. Dezember letzten Jahres bis zum 8. Januar habe es 400 Verstöße wie Parken im Halteverbot, auf Behindertenparkplätzen oder auf Gehwegen gegeben. Reine Parkverstöße auf bewirtschafteten Fläche seien nicht inbegriffen.

Trotz Einschränkungen wegen Corona seien im Dezember 2020 immerhin 30 900 Parkscheine gezogen worden, im Dezember 2019 waren es 40 700. In der Altstadt gibt es eine Reihe von Arztpraxen, Versicherungen und Büros, oder Leute kommen in die Stadt, um etwas abzuholen. Laut Norbert Benz gehe Wismar mit dem Halteverbot großzügig um. Statt der gesetzlichen drei Minuten seien es neun bis zehn Minuten. Benz: „Bei uns ist eine große Toleranz an der Tagesordnung, außer beim absoluten Halteverbot und bei Behindertenparkplätzen.“

Nach Angaben der Stadt macht das Überwachen der Bezahlparkplätze etwa ein Drittel der Tätigkeiten der Verkehrsüberwacher aus. „Die überwiegende Anzahl der Falschparker, etwa zwei Drittel, stellen das Fahrzeug im absoluten Halteverbot, auf Gehwegen, in Bereichen für Bewohner und in Ladezonen ab.“

Kontrolle der Corona-Regeln

Zur ins Spiel gebrachten Überlassung von Mitarbeitern an den Landkreis sagt Senator Berkhahn: „Die Frage stellt sich überhaupt nicht“. Neben der Verkehrsüberwachung seien die Ordnungsbehörden auch für das Einhalten der Corona-Landesverordnung zuständig. Hans-Martin Helbig ( CDU), Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses und beruflich Fachdienstleiter Ordnung/Sicherheit und Straßenverkehr bei der Kreisverwaltung, schätzt die Zusammenarbeit mit der Hansestadt als richtig gut ein.

Linke: Wir haben eine Ausnahmesituation

Marion Wienecke (Linke) hätte es gut gefunden, wenn sich Wismar zum zeitweisen Aussetzen der Parkgebühren durchringt. Wienecke: „Wir haben eine Ausnahmesituation.“ Senator Berkhahn erneuerte die Vorbehalte der Verwaltung: „Das Aussetzen der Parkgebühren führt dazu, dass alle bewirtschafteten Parkplätze sofort dauerhaft belegt sind.“ Und zwar von denen, die seit der Einführung des Parkraumkonzeptes am Altstadtrand parken. Damit würde das Gegenteil des gewollten Effektes eintreten.

Alternativen am Altstadtrand

Für Eike Koebe (Für Wismar) gibt es genügend kostenfreie Parkplätze, als Beispiel führte er den Schiffbauerdamm an. Elke Gustke ( SPD) meint, dass bei vielen Parkplätzen, wie etwa im Bereich Turmstraße, ein Stellplatz im Winter ganztägig einen Euro kostet. Diese Regelung gilt vom 1. November bis 14. März. „Wir haben uns an das Parkkonzept gewöhnt, es hat sich bewährt“, so Elke Gustke.

