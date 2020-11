Wenn der Familienausflug zum Abstrichzentrum zum Höhepunkt der Woche wird, ist man in der Quarantäne angekommen. Zum Glück schien die Sonne. Etwas Zeit und Geduld sollte man aber mitbringen, meint OZ-Redakteurin Nicole Hollatz. Welches Ergebnis die Familie wohl am nächsten Tag erwartete?

Anstehen am Corona-Testzentrum in Wismar, am Wismarer Krankenhaus. Der Zugang ist über den hinteren Krankenhausteil in der Friedrich-Wolf-Straße. Quelle: Nicole Hollatz