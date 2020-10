Wismar: Familienlotsen vermitteln Hilfe bei psychischen Belastungen

Wismar

20 bis 30 Familien mit psychischen Belastungen betreut das Team der Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Familien im Wismarer Verein „Das Boot“ zur Förderung seelischer Gesundheit und Integration. Um die Familien noch besser unterstützen zu können, wird derzeit ein neues Projekt entwickelt: der Familienlotsendienst, kurz Familo.

Team betreut bis zu 30 psychisch belastete Familien

„Wir sind für Sie da!“, bieten Barbara Zölch und Maria Maertz den Familien ihre Hilfe an. Als Sozialpädagogin und Systemische Familientherapeutin sowie als Erziehungswissenschaftlerin verfügen die beiden Frauen über die Kompetenz, sowohl Kinder als auch Erwachsene zu beraten. Sie haben ein offenes Ohr für Probleme in der Erziehung, Partnerschaft, Ehe und in der Familie, bei psychischen Belastungen und Erkrankungen. „Wir möchten Hilfe zur Selbsthilfe geben“, so das Angebot.

Anzeige

Betroffene kommen auch aus Wismarer Umland

Etwa 30 bis 60 Kontakte im Monat zu Familien mit psychischen Belastungen haben die beiden Mitarbeiterinnen. „Manch eine kommt nur einmal zu uns, weil wir sofort helfen können. Andere sind wöchentlich oder einmal im Monat in der Anlaufstelle“, berichtet Maria Maertz. Die Betroffenen kommen nicht nur aus der Hansestadt, sondern auch aus dem Wismarer Umland, zum Beispiel aus Klütz oder Neukloster.

Spezifische Angebote für Ratsuchende geplant

Mit dem Familienlotsenprojekt sollen die Ratsuchenden gezielte individuelle Beratungs-, Entlastungs- und Hilfsangebote erhalten. „Wir klären sie nicht nur auf über die unterschiedlichen psychischen Krankheitsbilder und die möglichen Folgen für die Familie, sondern wir vermitteln weiterführende Hilfen und wollen spezifische Angebote für psychisch kranke Eltern und ihre Kinder entwickeln“, erklärt Barbara Zölch. Was fehlt, wo gibt es Versorgungslücken? „Beispielsweise ist uns aufgefallen, dass es keine Jugendgruppen für Kinder von psychisch kranken Eltern gibt“, ergänzt Maria Maertz.

Familo setzt auf die Kooperation von Netzwerkpartnern, die die beiden Mitarbeiterinnen für das Projekt gewinnen wollen. Das sind beispielsweise weitere Beratungsstellen, Behörden, Ämter, Schulen und so weiter. Mit ihrer Hilfe sollen spezifische Angebote für psychisch kranke Eltern und deren Kinder in Wismar und im Landkreis Nordwestmecklenburg aufgebaut werden.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Auch familiäres Umfeld wird mit einbezogen

Nicht zuletzt ist für die Arbeit mit der Familie oder einzelnen Familienmitgliedern wichtig, Großeltern, Freunde und andere Beteiligte, die mit der Familie zu tun haben, einzubeziehen. Zu diesem „familiären Sozialraum“, wie ihn die Fachfrauen nennen, gehören auch die Kindertagesstätte und die Schule. Sie wollen Brücken schaffen zwischen Eltern und Kita oder Schule, um geeignete weiterführende Hilfen zu installieren. Die Stärkung der psychischen Widerstandsfähigkeit, Resilienz, der Betroffenen sei der zentrale Aspekt der Arbeit.

Infoveranstaltungen zum Familo-Projekt

Für die Bedürfnisse und Erfordernisse von Familien mit psychischen Erkrankungen wollen Barbara Zölch und Maria Maertz mit Öffentlichkeitsarbeit sensibilisieren. Dafür nutzen sie unter anderem die bundesweite Aktionswoche der seelischen Gesundheit. So findet eine Informationsveranstaltung zum Familo-Projekt mit Möglichkeiten zum Gespräch am Dienstag, dem 13. Oktober, um 14 Uhr in der Tagesstätte „Zur Mühle“ des Vereins „Das Boot“ in Warin, Am Mühlentor 3, statt. Um Anmeldung wird unter Telefon 038482/235066 gebeten.

Einen Tag später wird das Familienlotsenprojekt in der Wismarer Begegnungsstätte des Vereins, Lübsche Straße 44, um 14.30 Uhr vorgestellt. Auch dafür wird um Anmeldung per Mail an kijufa@das-boot-wismar.de gebeten.

Das Familienlotsenprojekt wird von der Aktion Mensch gefördert.

So ist das Team Familo zu erreichen Das Team „Familo“ ist in Sprechzeiten dienstags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs von 13 bis 15 Uhr und nach Vereinbarung in der Lübschen Straße 50 in Wismar, telefonisch unter 03841/22430 10 oder per Mail an kijufa@das-boot-wismar.de zu erreichen.

Von Haike Werfel