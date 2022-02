Wismar

Seit Monaten ist das denkmalgeschützte Gebäude Am Markt 2/2a eingerüstet und mit Bauplanen verhängt. Zu den Mietern gehört auch die Ratsapotheke. „Einige meiner Kunden haben mich schon gefragt, wie lange es die Apotheke noch gibt“, berichtet Inhaber Jan Ploen. Die Ratsapotheke werde im Zuge mit dem Apothekensterben genannt. Solch ein Gerücht bereite ihm große Sorgen.

Eigentümer hat sich vor Jahren in Wismar verliebt

Die ursprünglich geplanten Arbeiten an der Fassade des historischen Hauses verzögern sich. Beim Untersuchen der Bausubstanz sei festgestellt worden, dass Verankerungen fehlen. „Wir sind also dabei, das Gebäude zu sichern“, informiert Matthias Klussmann, Vorstand der Immobiliengesellschaft ML Real AG in Berlin. Seine Gesellschaft habe mehrere Häuser in Wismar und sei sehr interessiert daran, sie langfristig zu halten. „Ich habe mich vor Jahren in Wismar verliebt, als meine Tochter hier studiert hat“, verrät er.

Das Gebäude Am Markt 2/2a stammt aus dem Mittelalter, die Bausubstanz, die heute sichtbar ist, von 1902. Bei dem Objekt „werden wir leider durch die veraltete Bausubstanz getroffen. Es sind erhebliche Maßnahmen nötig, um die Fassade dauerhaft in Ordnung zu bringen“, sagt Klussmann. Das erfolge in enger Abstimmung mit Statikern, dem Bauamt und der Denkmalpflege der Hansestadt. „Inzwischen werden wir auch von der Landesdenkmalpflege intensiv betreut.“ Für seine Mieter tue es ihm wegen der Unannehmlichkeiten leid.

Gebäude drohte, nach vorne wegzubrechen

Die anstehenden Arbeiten bezeichnet er als Herausforderung. „Aber das Gebäude soll ja nicht nur prächtig aussehen, sondern vor allem sicher sein.“ Weil die Verankerungen fehlten, drohte das Gebäude sich in der Mitte aufzuwölben und nach vorne wegzubrechen, schildert der Eigentümer. „Das wäre natürlich eine Katastrophe gewesen.“ In früheren Zeiten wurde ohne sogenannte innere Anker gebaut, die die vorgemauerte Fassade nach innen, zum Gebäude hin, festhalten.

Das Problem sei im Herbst sogar optisch wahrnehmbar gewesen. Außerdem drohte die Turmspitze herabzustürzen. „Wenn etwas an der Fassade einstürzen würde, dann würde das bis zur Spitze durchschlagen“, erklärt Klussmann. Deshalb musste Anfang Oktober der Durchgang vom Markt zum Rudolf-Karstadt-Platz gesperrt werden.

Die Gasse vom Karstadtplatz zum Markt war im Herbst gesperrt. Quelle: Haike Werfel

Der Eigentümer habe die Anweisung erhalten, das Gebäude zu sichern. „Das haben wir vor dem Winter getan. Wenn eine Gefahr besteht, muss natürlich sofort gehandelt werden.“ Der Statiker musste ein Konzept entwickeln, das mit der Denkmalpflege abzustimmen war, damit alles denkmalgerecht erfolgt.

Im Frühjahr sollen Arbeiten beendet sein

In den Geschossen oberhalb der Ratsapotheke wurden die Böden aufgenommen. Dabei wurde festgestellt, dass komplett neue Verankerungen in die Fassade eingebracht werden müssen, damit sie gesichert werden kann. Die vorgemauerte Fassade muss mit dem Gebäude statisch wirksam verbunden sein, erklärt Klussmann. Anschließend werde die Fassade denkmalgerecht und malermäßig instand gesetzt. „Wir gehen davon aus, dass alle erforderlichen Arbeiten im Frühjahr beendet sein werden und das Gebäude in neuer alter Pracht erstrahlen kann.“

Das historische Gebäude mit der Ratsapotheke soll im Juni in neuem Glanz erstrahlen. Quelle: Haike Werfel

Zunächst erfolgen die Arbeiten an der südlichen Fassade. Sie soll voraussichtlich im Mai in neuem Glanz erstrahlen. Anschließend wird die Westfassade fertiggestellt. Damit ist im Juni zu rechnen. Der Sanierungsaufwand betrage nach Angaben von Matthias Klussmann zwischen 100 000 und 200 000 Euro.

In dem denkmalgeschützten Gebäude befinden sich insgesamt zehn Mieteinheiten. Davon werden neun gewerblich genutzt, eine ist als Wohnung vermietet.

