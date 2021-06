Zwischen zwei Häuserreihen am Köppernitztal in Wismar will die Wohnungsgenossenschaft Union sieben Mehrfamilienhäuser errichten. Doch zuerst muss die Stadt die Fläche verkaufen. Die Garagenbesitzer kennen bisher nur Gerüchte und sind sauer: „Die Straßen sind voll, wo sollen wir dann parken?“