Zierow/Wismar

Überraschung im Feriencamp der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) Wismar. Die rund 20 Kinder hatten am Freitag vier Abiturienten zu Gast: Johanna Remer, Emma und Linda Lockenvitz sowie Raphael Herrmann. Sie gehörten mit sechs weiteren zu den ersten Schülern an der Freien Schule Wismar. Die Awo hat sie 2007 in Wendorf eröffnet.

Nach zwölf Jahren luden Mitgründerin Monika Naß und die jetzige Schulleiterin Ingrid Nowak die vier Jugendlichen ein. „Sie sind unsere ersten Schüler, die Abitur gemacht haben“, sagt Monika Naß nicht ohne Stolz. Ein fünfter ist bereits auf Urlaubsreise. Von den ehemals zehn Schülern sollen sechs in Wismar geblieben sein. Fünf von ihnen haben am Geschwister-Scholl-Gymnasium die Hochschulreife erworben.

„Es scheint ein fruchtbarer Boden an unserer Schule gewesen zu sein“, stellt Kerstin Brinkmann fest. Die erste Schulleiterin der Freien Schule freute sich, ihre Schüler wiederzusehen. Sie unterrichtete sie zwei Jahre. Zusammen haben sie einiges erlebt, sodass es viel zu erzählen gab.

Doch zunächst überraschten die Ferienkinder Clara, Charlotte, Greta, Jolene, Henry, Hugo und Moritz die ehemaligen Awo-Schüler mit einem Lied. Die künftigen Drittklässler sangen á la Udo Jürgens: „Die Zeit ist um, die uns verband... Ich wünsch dir Liebe ohne Leiden und eine Hand, die deine hält....dass dir nie die Hoffnung fehlt... dir deine Träume bleiben...und Glück für alle Zeit.“ Dazu hatten die Kinder ihre Wünsche für die Großen aufgeschrieben: Freude, Mut, Zufriedenheit, einen guten Start, viel Glück, Liebe und Träume.

Den Abiturienten Raphael Herrmann, Linda und Emma Lockenvitz, Johanna Remer (v. l.) sowie ihrer ehemaligen Schulleiterin Kerstin Brinkmann gefällt das Ständchen. Quelle: Haike Werfel

Die Papierblätter kamen mit ein Paar Flipflops – „für die bevorstehenden Wege der Abiturienten“ – in einen Stoffbeutel mit Schullogo. „Wir wünschen euch alles Gute auf euren Wegen und freuen uns, wenn ihr eure erste Schule in guter Erinnerung behaltet und vielleicht einmal zurückkehrt“, sagte Ingrid Nowak, die die Geschenke mit Monika Naß überreichte.

Die Absolventen erzählten, welche Wege sie einschlagen wollen. Johanna Remer möchte nach den Ferien Ethnologie studieren, „am liebsten in Leipzig“. Emma Lockenvitz geht für ein Jahr als Au-pair nach Wales, um die englische Sprache zu vertiefen. Sie strebt einen medizinischen Beruf an. Ihre Zwillingsschwester Linda absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Neustadt-Kita in Wismar. Raphael Herrmann geht für ein halbes Jahr nach Australien – ebenfalls der Sprache wegen – und beginnt dann eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker in Hamburg.

Die Awo bietet das Feriencamp seit 1993 für vier Wochen im Sommer an. Die erste Woche ist der Freien Schule vorbehalten. Da lernen die zukünftigen Erstklässler einige ihrer Schulkameraden kennen, ihre Klassenlehrerin und die Horterzieherin. „Damit wollen wir den Kindern die Scheu vor der Schule nehmen“, erläutert Monika Naß.

Mehr lesen:

Gänsehaut-Stimmung bei der Zeugnisübergabe

Haike Werfel