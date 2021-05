Wismar: Ferienradtour für Kinder durch Westmecklenburg

Wismar

Bereits zum zweiten Mal kann das traditionsreiche Fahrrad- und Segelprojekt „Friesland“ des Evangelischen Kinder- und Jugendwerkes der Propstei Wismar aufgrund der Corona-Situation nicht wie gewohnt in den Niederlanden stattfinden. Doch in diesem Sommer gibt es eine Alternative: ein „Friesland to Huus“, eine Radtour in Mecklenburg.

Die dauert vom 18. bis zum 25. Juli. In drei Altersgruppen mit je zehn Kindern und Jugendlichen geht es in sechs Etappen von Pfarrhof zu Pfarrhof. Dort werden Schlafzelte und ein Küchenzelt aufgebaut und eingerichtet. Neben dem Radeln wird an einem Tag auch auf der Warnow gepaddelt. Aufgeteilt sind die Kids in die Altersgruppen von 10 bis 13 Jahre, 13 bis 15 Jahre und 15 bis 17 Jahre.

15 bis 30 Kilometer am Tag

Mit Stationen unter anderem in Groß Brütz, Dassow, Proseken, Bützow und Qualitz sind etwa 30 Kilometer täglich auf den eigenen Fahrrädern zu bewältigen – für die Großen. Die jüngeren Kinder steuern zum Beispiel Hohen Viecheln, Kirch Mulsow, Gross Tessin und Eickhof an und legen am Tag 15 bis 20 Kilometer zurück. In Hohen Viecheln erwartet alle Gruppen ein Spielezelt mit kreativen und spielpädagogischen Angeboten.

Bevor es losgeht, werden die Teilnehmer Corona-Tests machen. Danach verbringen sie die Woche weitgehend in ihrer Gruppe von zwölf Personen. Die Woche kostet 180 Euro für ein Kind, für Geschwister 280 Euro. Preisnachlässe können gewährt oder vermittelt werden.

Weitere Informationen und Anmeldungen auf www.ast-wismar.de oder telefonisch unter 0385 / 58 106 50 bei dem Kinder- und Jugendwerk der Propstei Wismar, Bischofstraße 4, 19055 Schwerin. Ansprechpartner sind Ulrike Braun und Dieter Rusche.

