Wismar

Aufregung in Wismar nach einer Brandalarmierung beim Holzunternehmen Ilim Timber. Dort gab es am Freitag gegen 13 Uhr auf dem Betriebsgelände eine starke Rauchentwicklung, nachdem das Förderband eines Heizkraftwerkes in Brand geraten war. Die Berufsfeuerwehr sowie beide Freiwilligen Feuerwehren der Stadt eilten sofort zum Haffeld, um das Feuer zu löschen. Auch die Betriebsfeuerwehr von Ilim Timber unterstützte den Einsatz. Insgesamt waren 62 Feuerwehrleute mit zwölf Fahrzeugen vor Ort. Der Brand ging relativ glimpflich aus und war schnell gelöscht. Verletzt wurde nach derzeitigen Informationen niemand.

Kommt ein Brandalarm aus dem Haffeld ist die Sorge groß. Dort sind große Holzunternehmen ansässig. Anfang April vergangenen Jahr gab es bei der Firma Egger einen der größten Feuerwehreinsätze 2020. Eine etwa 100 Meter lange, 30 Meter breite und 20 Meter hohe Holzhalle stand in Flammen. Mehr als 120 Feuerwehrleute waren zwei Tage lang im Einsatz.

Von Kerstin Schröder