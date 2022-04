Wismar: Feuerwehr bei Holzwerk im Einsatz

Wismar

Aufregung am Ostersonntag in Wismar. Um 8.46 Uhr wurde bei einem Holzwerk beim Haffeld in Wismar Feueralarm ausgelöst.

Feuerwehren waren im Einsatz bei Wismar Pellets. Auf Anfrage sagte Stadtsprecher Marco Trunk: „Eine Filteranlage hat gebrannt.“ Der Brand sei schnell unter Kontrolle gewesen. Der Schaden dürfte sich in Grenzen halten.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehrere Einsatzfahrzeuge und 27 Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt waren vor Ort. Gegen 10.30 Uhr verließen sie wieder das Werk.

Von hoff