Wismar

Über eine unklare Rauchentwicklung an der ehemaligen Malzfabrik in Wismar war die Rettungsleitstelle in Schwerin am späten Mittwochnachmittag informiert worden. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Wismar Altstadt rückten mit insgesamt 20 Einsatzkräften an. Vor der Ruine der „Wismaria“ brannte eine Buschgruppe und auch im Inneren des Gebäudes hatten sich bereits Glutnester gebildet.

„Wir hatten den Brand schnell unter Kontrolle“, resümierte Einsatzleiter Michael Kindler. Er geht von Fremdeinwirkung aus. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zu einer möglichen Brandstiftung aufgenommen.

Die Feuerwehren hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Quelle: Heiko Hoffmann

Ein Investor hat das Denkmal mit gut 10 000 Quadratmetern Nutzfläche und Nebengebäuden gekauft und will es sanieren. Damit soll das ganze Umfeld am Mühlenteich und am Rande der Wismarer Altstadt belebt und aufgewertet werden.

Von Jana Franke