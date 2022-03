Wismar

Große Trauer bei den Feuerwehren im Landkreis Nordwestmecklenburg und im Land Mecklenburg-Vorpommern. Sie haben einen beliebten Kameraden verloren: Siegmund Struve. Der Wismarer verstarb am vergangenen Samstag unerwartet im Alter von nur 63 Jahren.

Tiefe Betroffenheit herrscht vor allem bei der Freiwilligen Feuerwehr Wismar-Friedenshof. Dort hatte er im Jahr 1977 seinen Dienst begonnen. „Er war nicht nur ein Kamerad, er war auch ein Freund und hatte für den einen oder anderen sogar väterliche Eigenschaften“, erzählt Wehrführer Stephan Hoffmann. „Er war ein toller Mensch, hatte immer ein offenes Ohr. Wir werden ihn vermissen.“ Bis zuletzt schaute er regelmäßig bei seinen ehemaligen Kameraden vorbei. „Es ist ein tiefer Einschnitt.“

Seit 2002 Vizepräsident beim Landesfeuerwehrverband

Auch der Landesfeuerwehrverband Mecklenburg-Vorpommern trauert. Dort war Siegmund Struve – von vielen liebevoll „Siggi“ genannt – seit dem Jahr 2002 Vizepräsident. Auf dessen Facebook-Seite steht geschrieben: „Mit Herz und Verstand engagierte er sich in der Feuerwehr, für das große System der ehrenamtlichen Hilfe, getreu seinem Leitspruch ,Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr’. Ein großes Anliegen war ihm der Feuerwehrsport, für den er immer ein offenes Ohr fand, den er förderte und besonders im Land Mecklenburg-Vorpommern ausbaute. Unsere Herzen sind traurig und schwer, doch die Erinnerung an Siegmund gibt uns Kraft und Zuversicht. Wir sind dankbar, dass wir einen so langen Weg gemeinsam gehen durften.“

Ähnlich bewegend ist der Post des Kreisfeuerwehrverbandes: „Tief bewegt nehmen wir Abschied von einem engagierten und langjährigen Kameraden. Wir haben einen geschätzten Kameraden (...) und einen guten Freund verloren. Der Schmerz und die Anteilnahme in unseren Reihen zeigt, wie wichtig uns Siegmund war und lässt sich nicht in Worte fassen.“

In Wismar hatte Siegmund Struve den Brandschutz maßgeblich vorangetrieben. Dafür erhielt er im Jahr 2015 die Bürgermedaille der Stadt Wismar. „Für mich war er, salopp gesagt, der ,Mister Freiwillige Feuerwehr’“, umschreibt Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD). Er habe sich maßgeblich für die Freiwilligen Feuerwehren allgemein und für die Zusammenarbeit zwischen den Freiwilligen Feuerwehren und der Berufsfeuerwehr eingesetzt – „und das mit Erfolg. Was bisher erreicht wurde, ist auch seinem Drängen geschuldet“, so Beyer. Viel zu jung sei er verstorben. „Allen, die um ihn trauern, spreche ich mein Beileid aus. Wir als Stadt werden ihn in Erinnerung behalten.“

Guter Lehrer, Kamerad und Zuhörer

Die Kommentare in den sozialen Medien beweisen, wie angesehen Siegmund Struve tatsächlich war. So schrieb ein Ostseewelle-Moderator, der sich sehr für Feuerwehren engagiert und selbst aktiv ist: „... für dich wird es im Feuerwehrhimmel einen ganz besonderen Platz geben.“ Auch Philipp Müller von der Feuerwehr Lübow hinterlässt einen letzten Gruß: „Diese schreckliche Nachricht hat mich sehr getroffen und macht mich wirklich tief traurig und bestürzt. Mit Siggi als Wehrführer fing vor über zehn Jahren meine Feuerwehrlaufbahn an. Er war immer ein guter Lehrer, Kamerad und Zuhörer. Umso schwerer fällt es nun, diese Nachricht, so plötzlich und unerwartet wie sie kam, zu verdauen.“

Ähnlich geht es Tilo Mielke: „Siggi, mit dir geht nicht nur ein ehemaliger Wehrführer. Du warst auch oft wie ein Vater für uns Kameraden gewesen. Du standest nicht nur vor uns, sondern hast auch immer hinter uns gestanden. (...) Ich durfte durch dich einen sehr interessanten Blick als Stadtjugendwart an deiner Seite als Stadtbrandmeister kennenlernen. (...) Du wirst in meinen Leben immer einen besonderen Platz haben.“

Von Jana Franke