Wie die Kinder die Zeit erlebt haben, als sie wegen der Corona-Pandemie zu Hause bleiben mussten, erzählen Wismarer Kids der DRK-Kita „Am Holzhafen“ in einem Kurzfilm. Der hat schon einen Preis bekommen und ist nun für den Deutschen Jugendfilmpreis nominiert worden. Was macht ihn so besonders?